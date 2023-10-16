الأمم المتحدة: احتياطيات الوقود بمستشفيات غزة قد تنتهي خلال 24 ساعة

حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن "احتياطيات الوقود في جميع المستشفيات في قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة فحسب".



وأضاف المكتب على موقعه الإلكتروني، أنّ "توقف المولدات الاحتياطية سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر".



كما حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، من خطورة الوضع "اللاإنساني غير المسبوق في غزة، ونفاد الإمدادات الأساسية".



وقالت إن المياه المتوفرة لدى المنظمة الأممية لمساعدة السكان ستنفد إما غداً أو بعد غد على الأكثر، داعية إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.



وأضافت: "نتوقع ألا يكون لدينا ماء بحلول الإثنين أو الثلاثاء، الماء ما زال مقطوعاً، وما نحتاجه هو استئناف إمدادات المياه لملء الآبار على الأقل في جنوب غزة، ويجب أن يحدث هذا على الفور".



وتابعت: "الأمر يتعلق بفقدان إنسانيتنا، إذا سمح المجتمع الدولي باستمرار الوضع الحالي، ما نشهده الآن هو ببساطة غير إنساني".



وفي وقت سابق اليوم الأحد، أفادت اللجان الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة أنه "لن يكون باستطاعة المستشفيات رعاية الجرحى والمرضى بسبب نفاد الإمدادات".



وأكّد الصليب الأحمر عدم التمكن "من مواصلة عملنا الإنساني ما لم نتمكّن من إدخال المزيد من الإمدادات إلى غزة"، مضيفاً أنه "ليس بإمكان الجميع المغادرة، فالجرحى والمرضى وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة سيتعرّضون لخطر أكبر في هذا الحالة".



وشدّدت لجان الصليب الأحمر، على أنه "يجب السماح للمنظمات الإنسانية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الطبي بأداء عملهم لإنقاذ الأرواح بأمان".



من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 2700 مواطناً وإصابة 9200 آخرين بجروح مختلفة.



وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق أنّ الاحتلال الإسرائيلي أباد أكثر من 55 عائلة فلسطينية، خلال الأيام الثمانية الماضية، منذ بدء عدوانه على غزة، وجرى محو أسمائها من السجلات الرسمية.



وقالت وزارة الداخلية في غزة، إنه "ما زال هناك كثير من الشهداء والأحياء تحت الأنقاض، بسبب تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع".



وفي السياق نفسه، صدر إنذار من "جيش" الاحتلال، بإخلاء المستشفى الكويتي، وسط مدينة رفح، فيما أعلنت إدارة المستشفى رفض هذا الأمر.



وقال مدير المستشفى الكويتي، في مقابلة مع إحدى القنوات التلفزيونية العربية، إنّ "كل الموجودين في المستشفى مدنيّون عُزّل، ولن نخرج من المستشفى إلا إلى الجنة".



هذا وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) اليوم الأحد، أنّ الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن "كارثة إنسانية غير مسبوقة".



وقال المفوّض العام للوكالة، فيليب لازاريني إنه "لم يُسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا ليتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية".