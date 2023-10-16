مسيرة مليونية في المغرب رفضاً للتطبيع ونصرة لغزّة ضد العدوان الإسرائيلي

تتواصل التظاهرات المناصرة لفلسطين وغزة في المغرب، حيث خرج المغربيون إلى الشوارع في تظاهرة مليونية، أمس الأحد، رفضاً للتطبيع ومناصرة لفلسطين في الرباط.



وقال أحمد ويحمان، أحد قادة المسيرة إنّ "الشعب المغربي جدد عبر مسيرته المليونية دعمه لفلسطين وللمقاومة الفلسطينية التي تبذل النفس والنفيس".



وبارك ويحمان عملية طوفان الأقصى "كونها عملية بطولية جاءت من أجل تحرير فلسطين وبناء دولة فلسطين على امتداد التراب الفلسطيني، ومن أجل استعادة القدس عاصمة دولة فلسطين".



وأكد أن الشعب المغربي "قد أضرم النار في مشروع التطبيع، حين أحرق علم الكيان الصهيوني ورفع علم فلسطين"، مضيفاً: "الشعب المغربي يعتبر قضية فلسطين قضية وطنية"، داعياً الأنظمة العربية إلى الاختيار بين الانسجام مع شعوبها أو الارتهان للأجندة الصهيونية خوفاً من الولايات المتحدة.