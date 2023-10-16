الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 16 تشرين الأول 2023 ساعة 10:27

كيف علقت وزيرة إسبانية على جرائم الاحتلال في غزة؟

كيف علقت وزيرة إسبانية على جرائم الاحتلال في غزة؟
وأكدت بيلارا -في تصريح لها تعليقا على تطورات الأوضاع في قطاع غزة- أن "إسرائيل" تركت مئات الآلاف من الأشخاص من دون كهرباء ولا طعام ولا ماء، وتنفذ عمليات قصف للمدنيين، مما يعد عقابا جماعيا ينتهك بشكل خطير القانون الدولي الإنساني ويمكن عدّه جريمة حرب.

واتهمت الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بتشجيع إسرائيل على ممارسة سياسة التفرقة والعنصرية والعدوان التي تنتهك -حسب الوزيرة الإسبانية- حقوق الإنسان بصورة خطيرة.

وخرجت في العاصمة الإسبانية مدريد مظاهرة دعت إليها منظمات مدنية إسبانية وعربية للتنديد بالجرائم الإسرائيلية في غزة.

كما شارك في المظاهرة ممثلون من التحالف الحكومي الحاكم. وشهدت المدن الإسبانية العديد من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات التي تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل وتشجب مواقف الاتحاد الأوروبي.

ولا تتناغم المواقف الشعبية في إسبانيا وبعض الدول الأوروبية مع مواقف الحكومات في الاتحاد الأوروبي، حيث انحاز الأخير للاحتلال وطالب حماس بالإفراج عن الأسرى الصهاينة، متجاهلاً المجازر التي يقترفها الاحتلال ضد المدنيين في غزة، وآلاف الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال.
 
رقم : 1088758
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أمريكا و‘‘إسرائيل‘‘ في مواجهة الصحافة والصحفيين
أمريكا و‘‘إسرائيل‘‘ في مواجهة الصحافة والصحفيين
ما الأسرار التي عرفتها حماس عن ‘‘إسرائيل‘‘؟
ما الأسرار التي عرفتها حماس عن ‘‘إسرائيل‘‘؟
16 تشرين الأول 2023
عملية طوفان الأقصى والإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية
عملية طوفان الأقصى والإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية
16 تشرين الأول 2023
الجوانب النفسية لعملية ‘‘طوفان الأقصى‘‘ على الجيش الصهيوني
الجوانب النفسية لعملية ‘‘طوفان الأقصى‘‘ على الجيش الصهيوني
14 تشرين الأول 2023
دبلوماسي أمريكي شهير.. ثمانية إنجازات مهمة للمقاومة في عملية ‘‘طوفان الأقصى‘‘
دبلوماسي أمريكي شهير.. ثمانية إنجازات مهمة للمقاومة في عملية ‘‘طوفان الأقصى‘‘
14 تشرين الأول 2023
قضية توطين الفلسطينيين في سيناء.. التفاصيل والأبعاد؟
قضية توطين الفلسطينيين في سيناء.. التفاصيل والأبعاد؟
14 تشرين الأول 2023
وثائقي الشيعة في اذربيجان
وثائقي الشيعة في اذربيجان
14 تشرين الأول 2023
نداء من المقاومة الاسلامية الآذربیجانیة (حسینیون) الٰي ابطال فلسطين
نداء من المقاومة الاسلامية الآذربیجانیة (حسینیون) الٰي ابطال فلسطين
14 تشرين الأول 2023
لحجب الحقيقة في غزة.. "إسرائيل" تمعن في قتل الصحفيين
لحجب الحقيقة في غزة.. "إسرائيل" تمعن في قتل الصحفيين
13 تشرين الأول 2023
لقد تفككت المؤسسات الحيوية في "إسرائيل" وثارت
لقد تفككت المؤسسات الحيوية في "إسرائيل" وثارت
13 تشرين الأول 2023
زيادة دعم الطلاب الأمريكيين للفلسطينيين
زيادة دعم الطلاب الأمريكيين للفلسطينيين
13 تشرين الأول 2023
الجحيم خلف أبواب رفح... ما هي السياسة التي ستتبعها مصر؟
الجحيم خلف أبواب رفح... ما هي السياسة التي ستتبعها مصر؟
13 تشرين الأول 2023
وزير الخارجية: استمرار العدوان على غزة قد يفتح جبهات أخرى الصهاينة
وزير الخارجية: استمرار العدوان على غزة قد يفتح جبهات أخرى الصهاينة
13 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أمريكا و‘‘إسرائيل‘‘ في مواجهة الصحافة والصحفيين
ما الأسرار التي عرفتها حماس عن ‘‘إسرائيل‘‘؟
عملية طوفان الأقصى والإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية
الجوانب النفسية لعملية ‘‘طوفان الأقصى‘‘ على الجيش الصهيوني