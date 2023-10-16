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الاثنين 16 تشرين الأول 2023 ساعة 10:29

عشرات الآلاف يتظاهرون في باكستان دعماً لفلسطين وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي

عشرات الآلاف يتظاهرون في باكستان دعماً لفلسطين وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي
تظاهر عشرات الآلاف الباكستانيين في مدينة كراتشي جنوبي باكستان، أمس الأحد، ورفعوا شعارات مناصرة لفلسطين في ظل العدوان على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون أصوات الإدانة للعدوان واستهدافه للأطفال والمدنيين.

وقادت المسيرة "الجماعة الإسلامية"، أحد الأحزاب الدينية والسياسية الرئيسية في البلاد، بدعم من العديد من الأحزاب السياسية الأخرى والجمعيات التجارية.

وردد المتظاهرون هتافات "لبيك يا غزة" و"لبيك يا أقصى"، في ظل حضور عدد كبير من النساء والأطفال، وكذلك الأقليات الدينية، وبحسب المنظمين فإن أكثر من 100 ألف حضروا.

كما هتف المتظاهرون "تسقط إسرائيل"، حيث شكل رئيس الجماعة الإسلامية سراج الحق، إلى جانب سياسيين آخرين، سلسلة بشرية.

وفي كلمته أمام التجمع، أعرب الحق عن قلقه إزاء تزايد عدد الضحايا في غزة، واتهم "تل أبيب" باستهداف المدنيين عمداً.

وقال "إن فلسطين جزءٌ من عقيدتنا. ولن نترككم (أيها الفلسطينيون) وحدكم أبداً"، مضيفاً أن الفلسطينيين لن يستسلموا أبدا للقهر.

وعلق منتقداً "المعايير المزدوجة" للغرب، قائلاً إن "الولايات المتحدة وأوروبا لديهما معايير مختلفة بالنسبة لفلسطين وأوكرانيا".

وأضاف الحق: "أنتم تدعمون الأوكرانيين في حربهم ضد الاحتلال، ولكنكم تبررون القهر الإسرائيلي لفلسطين".

ووصف رئيس الجماعة الإسلامية في كراتشي حافظ نعيم الرحمن الاحتلال الإسرائيلي بأنه "كيان إرهابي"، متهماً الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بالتواطؤ في "جرائم الحرب الإسرائيلية".
مصدر : وكالات
رقم : 1088759
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