أنباء عن اتفاق ثلاثي بشأن فتح معبر رفح.. حماس تنفي أية اتصالات!

يأتي ذلك، في وقت يدور فيه الحديث في وسائل الإعلام عن قرب التوصل لاتفاق هدنة إنسانية، يُسمح بموجبه دخول مواد إغاثية لقطاع غزة، الذي يتعرض لهجوم صهيوني شرس لليوم العاشر على التوالي، عقب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس على غلاف غزة.



وأضاف المصدران المصريان أن وقف إطلاق النار سيستمر لعدة ساعات، لكن لم تتضح بعد المدة على نحو دقيق. وأضافا أن الاطراف الثلاثة اتفقت على استمرار فتح معبر رفح حتى الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم الإثنين ليوم واحد بشكل مبدئي.



من جانبها زعمت هيئة البث العبرية وجود اتفاق يقضي بوقف لإطلاق النار لعدة ساعات، مشيرة إلى أن اميركا والكيان الاسرائيلي ومصر اتفقت على أن يكون معبر رفح مفتوحاً حتى الساعة 17:00.



في الوقت ذاته نفت مصادر فلسطينية وإغاثية، إعلامها بعد من جانب السلطات المصرية بقرار تشغيل معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، أو بدء هدنة في جنوب القطاع.



وقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان: "لم نتلقّ حتى اللحظة أية اتصالات أو تأكيدات من الجهات المعنية بالجانب المصري حول نية فتح معبر رفح اليوم، وكل ما يتم تداوله بالخصوص منسوب لوسائل إعلام (إسرائيلية)".



وأفاد مصدران أحدهما فلسطيني رفيع المستوى وآخر إغاثي، للأناضول، بعدم إعلامهما بعد بقرار تشغيل معبر رفح أو بدء هدنة، داعيين للانتظار لحين وصول موقف رسمي من الجانب المصري.

