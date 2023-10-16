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الاثنين 16 تشرين الأول 2023 ساعة 10:34

نادي الاسير: الاحتلال يعتقل 70 فلسطينيا بالضفة

نادي الاسير: الاحتلال يعتقل 70 فلسطينيا بالضفة
واضاف نادي الاسير ، ان الاعتقالات الاخيرة رفعت حالات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر إلى ٥٤٠ معتقلاً.

من جهتها، أفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي، شنت اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، طالت 69 مواطنا بينهم معتقلون محررون.

واضافت الوكالة، ان قوات الاحتلال اعتقلت من بيت لحم، كلا من حسام محمد أبو دية (48 عاما) من بيت ساحور، ورياض طلال العمور (21 عاما) من تقوع شرقا، ومحيي الدين محمد صومان (25 عاما) من شارع الصف في بيت لحم، ومحمد عدنان شواورة في العشرينيات من قرية الشواورة شرقا، وكريم أحمد عياد (67 عاما) من الدوحة غربا، وسعد محمد العصا (48 عاما) من العُبيدية شرقا، والشقيقين ليث نبهان نصر الله (25 عاما)، ووسيم (18 عاما) من مخيم عايدة شمالا، ونضال أحمد سالم أبو جلغيف (50 عاما) من العبيات شرق بيت لحم، والصحفي معاذ إبراهيم عمارنة (36 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا.

ومن سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال سعيد ربحي مرعي، وقصي مهند مرعي، وموسى محمود ريان، وبدر بهاء ريان، من بلدة قراوة بني حسان شمال غرب سلفيت.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال مصطفى الخواجا، ومجد نافع من بلدة نعلين غرب رام الله، وطارق زياد حامد (28 عاما)، وموسى عودة حامد (22 عاما) من بلدة سلواد شرقا، وعناد البرغوثي، وأصيل البرغوثي من قرية كوبر شمال غرب رام الله، وأسامة بعيرات من قرية كفر مالك شرقا.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، وهم: الأسير المحرر حمزة مرعي 
من بلدة أبو ديس، والفتيان قيس غراب وقصي غراب من بلدة سلوان، والمواطنان جمال مصطفى من مدينة القدس، ومحمد داري من بلدة العيسوية.
ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين نصر الله فطين عوض صلاح، ومحمد جهاد صلاح، من قرية برقة شمالا، والمواطن نور ماهر القني، من قرية كفر قليل جنوبا.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر منتصر بلال نمر عجاج (32 عاما)، من بلدة صيدا، والمحررين: أحمد خالد أبو العز (20 عاما)، وليث محمد علي أبو حمدة (30 عاما)، ومحمود مفيد أحمد زغلول (39 عاما)، وإبراهيم أحمد أبو العز (65 عاما)، من بلدة زيتا.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 28 مواطنا، وهم: حمزة حسين الزهور، وحسين محمود الزهور، وطاهر سليمان عصافرة، من بلدة بيت كاحل، ونائل خليل أبو عرقوب، وأشرف خليل أبو عرقوب ونجله شرف، ورشاد نائل أبو عرقوب، وأمير ورشاد، وفارس خواطرة، ومهند ياسر أبو عرقوب، ومؤمن سعيد الدرابيع، وقصي أمجد البستنجي، وموسى خالد أبو عرقوب، ونور شاهين، وإبراهيم الدراويش، وسامي إسماعيل محليس، ومعتصم رمضان العواودة، من بلدة دورا، وعبد الهادي أبو خلف، وفادي راتب جابر، وشعبان محمود غانم، وحاتم ماجد الطويل، من المدينة، ومن بلدة بيت أمر شمال الخليل اعتقلت قوات الاحتلال يوسف عايد عبد الجليل اخليل (54 عاما)، ومالك وليد مسيف صبارنة (20 عاما)، ووسيم يوسف علي العلامي (21 عاما)، وقاسم خالد محمود العلامي (22 عاما)، ووليد سمير خليل عادي (21 عاما)، ومحمد نادر محمد العلامي (20 عاما)، وفوزي محمد فوزي عوض (26 عاما).

ومن أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين من عقبة جبر، وهم: الشقيقان عدي والمحرر خليل جمال إبراهيم، ومحمد عادل عوضات، والأسير المحرر أيسر جمعة صابر السمهوري، والطفل عبد الله هاني أبو ناموس، والمحرر خضر جمال حداد، وبدر عبد الحافظ عوضات.
 
رقم : 1088762
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