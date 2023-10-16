حزب الله يدين قرار وقف بث قناة الأقصى

و هذا لمنع وصول مظلومية الشعب الفلسطيني الى العالم مما يكشف كل الادعاءات الغربية الزائفة عن حيادية الاعلام وحرية التعبير.



ورأت ان هذه الخطوة تواطؤاً وقحًا مع العدو الاسرائيلي في حربه الوحشية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، ومحاولة خبيثة للتعتيم على الجرائم الصهيونية التي بدأت تظهر للعالم اجمع واستكمالًا لقتل الصحافيين في غزة ولبنان.



وادانت العلاقات الاعلامية في حزب الله في بيانها هذه الخطوة الظالمة، ونعلن تضامننا مع قناة الأقصى وكل الاعلام الحر الذي سيبقى صادحًا بالحق لفضح ممارسات الاحتلال وكشف جرائمه امام العالم.