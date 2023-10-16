عبداللهيان: إذا اتسع نطاق الحرب فإن خسائر فادحة ستلحق بأمريكا

وأشار وزير الخارجية الإيراني، في تصريح له لقناة "الجزيرة" القطرية، إلى استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد اهالي قطاع غزة، وقال: "إن لم ينجح وقف العدوان على غزة فاتساع جبهات الحرب غير مستبعد ويزداد احتماله كل ساعة".



وأضاف اميرعبداللهيان: "أبلغنا الكيان الصهيوني عبر داعميه أنه إذا لم تتوقف جرائمه في غزة فإن غدا سيكون متأخرا"، معربا عن أمله بأن تحول الجهود السياسية دون اتساع الحرب وإلا فلا أحد يعلم ماذا سيحدث الساعة. القادمة



وشدد انه لا يمكن لإيران أن تبقى متفرجة إزاء هذا الوضع، قائلا: "خلال لقائي في لبنان اطلعت من السيد حسن نصر الله أن جميع السيناريوهات طرحت على الطاولة".



وتابع وزير الخارجية الايراني: "انه إذا لم تتوقف أمريكا و(إسرائيل) عن هذه السياسة فلا يمكن وقف نطاق الحرب محذرا انه إذا اتسع نطاق الحرب فإن خسائر فادحة ستلحق بأمريكا أيضا.



وقال: "استمرار العدوان وغياب الحل السياسي يصبان الزيت على النار وقد تخرج الأمور عن السيطرة"، مؤكدا: "نتنياهو له آمال وأحلام والآن صمت هو وحكومته وتقدمت واشنطن لتحافظ على تمثال ودمية (إسرائيل).. المنطقة والفاعلون فيها لن يبقوا متفرجين"