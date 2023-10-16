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الاثنين 16 تشرين الأول 2023 ساعة 12:19

وقفة تضامنية حاشدة في البحرين لدعم الفلسطينيين

وقفة تضامنية حاشدة في البحرين لدعم الفلسطينيين
وشارك بالفعالية التي أقيمت في العاصمة المنامة، مئات الأشخاص، الذين رددوا شعارات تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وتطالب دول التطبيع العربية بالتحرك العاجل لوقف الهجمات العشوائية على القطاع المحاصر، وسط دعوات إلى تقديم يد العون ومساعدة المدنيين الأبرياء.

وقال عبداللطيف الشيخ رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح، “هذه الوقفة التضامنية، تعبر عن شعب البحرين وموقفه، ونرسل من خلاله رسالة للشعب الفلسطيني، بأننا معكم بقلوبنا وأموالنا وكل ما نستطيع، ومعركتكم هي شرف وعزة لهذه الأمة”، وفق موقع الوطن البحريني.

بدوره، أكد خالد الشنو الأستاذ المساعد بجامعة البحرين، أن “هذه الوقفة تضامنية معنوية نرسل منها رسالة إلى أهالي غزة، نحن معكم وقلوبنا معكم، ولولا بعد المسافة لكنا معكم، وسيأتي اليوم الذي نقف معاً ضد الظلم ونقول للمحتل أرحل من هذه الأرض”.

وتتواصل الوقفات التضامنية في مختلف بلدان العالم، نصرة للأقصى والمقاومة الفلسطينية، منذ بدء العدوان على غزة وعملية “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
مصدر : وكالات
رقم : 1088779
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