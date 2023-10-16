حركة النجباء تصدر بيانا بشأن مواجهة الكيان الصهيوني

أفاد الموقع الإعلامي لمكتب حركة النجباء أن رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء أصدر بيانا أكد فيه على الدعم الكامل للشعب والمقاومة الفلسطينية، معلنا أنه لا يخفى على الأعداء قبل المراقبين والأصدقاء أن محور المقاومة قوي ومقتدر بقوة الله تعالى، ولا يمكن أن يُختزل بردود افعال عفوية هنا وهناك.



وذكر البيان أن محور المقاومة محور تكاملي مؤسس على توزيع المهام والواجبات ويعرف كلّ دوره ووظيفته وفق منهج مدروس ومُعدّ بدقة، ومتى وكيف وأين يستخدم هذا الدور وفق توقيتاته وأماكنه المناسبة، ولعل الوقت اقترب، وقد حان.



كما جاء في البيان أن الضلالة شاملة لِمن يرى أن فلسطين وحدها، بل إن الأقصى بوصلة المقاومة ورمزها، وغزة قطب لن يُكسر، بل ستكسر بصمودها رؤوس المتجبرين وقتلة الاطفال والنساء، وتنتصر وتعلو بها رؤوس المجاهدين والأحرار.



وأشارت حركة النجباء إلى الصمت المطبق للمجاميع التكفيرية، كداعش والنصرة واخواته تجاه جرائم الكيان الصهيوني، مضيفا أن هذا يثبت للعالم أجمع أن التكفير صناعة صهيونية لإضعاف المسلمين وضرب الاسلام من الداخل، ليبقى الصهاينة آمنين ولتشويه صورة الاسلام من خلال افعالهم الشنيعة.



وجاء في البيان: أن كل المجاهدين براء من التكفيريين، وممن صنعهم ووقف خلفهم، كثالوث الشر المشؤوم؛ امريكا وبريطانيا والصهاينة الاوغاد.



وذكرت النجباء في الختام، أن الإسلام سيبقى واحداً موحداً بكافة طوائفه وشعوبه الواعية المؤمنة، حاملاً القضية الفلسطينة، رافضاً الاستكبار العالمي والاستعمار بكل اشكاله وصوره.