استعدادات وجهوزية لفتح وشيك لمعبر "رفح" خلال ساعات

وفي السياق، كشفت مصادر مصرية مطلعة على التحركات الخاصة بوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة، مساء الأحد، عن تحركات طارئة لفتح المعبر خلال الساعات المقبلة. وقال مصدر مصري في تصريح: "إنّ هناك تعليمات صدرت لإدارة المعبر في الجانب المصري بالاستعداد والجاهزية لتشغيل المعبر في أي وقت خلال الساعات المقبلة"، لافتًا إلى أنّ تلك التعليمات جاءت في أعقاب زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقاهرة، وقبيل عودته إلى "تل أبيب" للقاء المسؤولين "الإسرائيليين" هناك، والتباحث معهم حول نتائج جولته التي شملت مصر والسعودية وقطر.



وأوضح المصدر أنّ التعليمات الواردة لإدارة المعبر تشير إلى استعدادات واسعة تشمل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة ومرور حملة الجنسيات الأجنبية بالتزامن مع ذلك.