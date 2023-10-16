وزير مالية العدو يعترف: فشلنا في حماية المستوطنين

وقال سموتريش: "أنا أتحمّل المسؤولية عما جرى وعما سيأتي"، مضيفًا: "إننا نمرّ بمرحلة صعبة جدًا، والمذبحة التي ألمت بنا كانت الأكثر ترويعًا مما مرّ علينا من قبل، وقسوة لا يمكن تصورها ولم يشهدها العالم منذ المحرقة"، وفقًا لتعبيره. وأكّد أنّه: "علينا أن نعترف بصدق وألم، أننا فشلنا بحماية أمن السكان"، مردفًا: "علينا أن نعترف برأس منحنِ أننا، قيادةً وجهاز أمن، فشلنا في الوفاء بالعقد غير المكتوب، وهو عقد كتب بالدم وأصبح الآن ملطخًا به".



وأضاف سموتريش أنّه: "منذ بداية الصهيونية والتجدد اليهودي في "إسرائيل" لم نصل الى هذه الأبعاد الضخمة والمؤلمة