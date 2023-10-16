احتياطيات الوقود في جميع مستشفيات قطاع غزة تكفي لساعات

وفي تقريره اليومي حول الأوضاع في قطاع غزة، أضاف المكتب: "إن توقف المولدات الاحتياطية سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر". وحذّرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين لين هاستينغز من خطورة الوضع " غير الإنساني" غير المسبوق في غزة ونفاد الإمدادات الأساسية.



وقالت: "إن المياه المتوفرة لدى المنظمة الأممية لمساعدة السكان ستنفد اليوم أو بعد غد على الأكثر، داعيةً إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية". وأضافت: "نتوقع ألا يكون لدينا ماء اليوم أو غدًا الثلاثاء، الماء ما بزال مقطوعًا، وما نحتاجه هو استئناف إمدادات المياه لملء الآبار على الأقل في جنوب غزة، ويجب أن يحدث هذا على الفور".



وتابعت "الأمر يتعلّق بفقدان إنسانيتنا، إذا سمح المجتمع الدولي باستمرار الوضع الحالي، ما نشهده الآن هو ببساطة غير إنساني".