الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 16 تشرين الأول 2023 ساعة 12:43

احتياطيات الوقود في جميع مستشفيات قطاع غزة تكفي لساعات

احتياطيات الوقود في جميع مستشفيات قطاع غزة تكفي لساعات
وفي تقريره اليومي حول الأوضاع في قطاع غزة، أضاف المكتب: "إن توقف المولدات الاحتياطية سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر". وحذّرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين لين هاستينغز من خطورة الوضع " غير الإنساني" غير المسبوق في غزة ونفاد الإمدادات الأساسية.

وقالت: "إن المياه المتوفرة لدى المنظمة الأممية لمساعدة السكان ستنفد اليوم أو بعد غد على الأكثر، داعيةً إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية". وأضافت: "نتوقع ألا يكون لدينا ماء اليوم أو غدًا الثلاثاء، الماء ما بزال مقطوعًا، وما نحتاجه هو استئناف إمدادات المياه لملء الآبار على الأقل في جنوب غزة، ويجب أن يحدث هذا على الفور".

وتابعت "الأمر يتعلّق بفقدان إنسانيتنا، إذا سمح المجتمع الدولي باستمرار الوضع الحالي، ما نشهده الآن هو ببساطة غير إنساني".
رقم : 1088789
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أبو عبيدة: مستعدون لأي توغل بري صهيوني وغزة ستكون مقبرة للغزاة
أبو عبيدة: مستعدون لأي توغل بري صهيوني وغزة ستكون مقبرة للغزاة
عبداللهيان: قادة المقاومة لن يسمحوا للكيان الصهيوني أن يفعل ما يريد في غزة
عبداللهيان: قادة المقاومة لن يسمحوا للكيان الصهيوني أن يفعل ما يريد في غزة
16 تشرين الأول 2023
اللواء سلامي: الحرب في غزة هي بداية انهيار الكيان الصهيوني
اللواء سلامي: الحرب في غزة هي بداية انهيار الكيان الصهيوني
16 تشرين الأول 2023
رئيسي يحذر من استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني
رئيسي يحذر من استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني
16 تشرين الأول 2023
ولايتي: الجمهورية الإسلامية مستمرة في دعم فلسطين
ولايتي: الجمهورية الإسلامية مستمرة في دعم فلسطين
16 تشرين الأول 2023
لماذا إعتبر بايدن فكرة إحتلال غزة "خطأ فادحاً"؟
لماذا إعتبر بايدن فكرة إحتلال غزة "خطأ فادحاً"؟
16 تشرين الأول 2023
أمريكا و‘‘إسرائيل‘‘ في مواجهة الصحافة والصحفيين
أمريكا و‘‘إسرائيل‘‘ في مواجهة الصحافة والصحفيين
16 تشرين الأول 2023
ما الأسرار التي عرفتها حماس عن ‘‘إسرائيل‘‘؟
ما الأسرار التي عرفتها حماس عن ‘‘إسرائيل‘‘؟
16 تشرين الأول 2023
عملية طوفان الأقصى والإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية
عملية طوفان الأقصى والإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية
16 تشرين الأول 2023
الجوانب النفسية لعملية ‘‘طوفان الأقصى‘‘ على الجيش الصهيوني
الجوانب النفسية لعملية ‘‘طوفان الأقصى‘‘ على الجيش الصهيوني
14 تشرين الأول 2023
دبلوماسي أمريكي شهير.. ثمانية إنجازات مهمة للمقاومة في عملية ‘‘طوفان الأقصى‘‘
دبلوماسي أمريكي شهير.. ثمانية إنجازات مهمة للمقاومة في عملية ‘‘طوفان الأقصى‘‘
14 تشرين الأول 2023
قضية توطين الفلسطينيين في سيناء.. التفاصيل والأبعاد؟
قضية توطين الفلسطينيين في سيناء.. التفاصيل والأبعاد؟
14 تشرين الأول 2023
وثائقي الشيعة في اذربيجان
وثائقي الشيعة في اذربيجان
14 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أمريكا و‘‘إسرائيل‘‘ في مواجهة الصحافة والصحفيين
ما الأسرار التي عرفتها حماس عن ‘‘إسرائيل‘‘؟
عملية طوفان الأقصى والإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية
الجوانب النفسية لعملية ‘‘طوفان الأقصى‘‘ على الجيش الصهيوني