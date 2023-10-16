ولايتي: الجمهورية الإسلامية مستمرة في دعم فلسطين

وهنأ علي أكبر ولايتي، خلال لقاء ممثل حركة حماس في طهران خالد القدومي، بالانتصارات الأخيرة للمقاومة الفلسطينية، معتبرا حركة المقاومة والصمود هي الطريق الصحيح لتحقيق النصر النهائي.



واضاف، الجمهورية الاسلامية الايرانية تقف الى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، ونحن سنستمر في تقديم الدعم المعنوي لهم "وتابع " ان السرعة في تنفيذ العملية الاخيرة تثير الاعجاب وهذا كان عملا عظيما وباغت العدو.



وتابع، ان سماحة قائد الثورة الاسلامية جاد جدا فيما يخص القضية الفلسطينية، فامضوا قدما بكامل ما أوتيتم من قوة، ونحن على يقين بأن تحرككم سيجعل باقي الدول الاسلامية والعربية يقبلون عليكم، وكما تلاحظون فان العالم الاسلامي هب برمته من اجل دعمكم".



واضاف، ان الكيان الصهيوني زائل وانتم والشعب الفلسطييني ستبقون مرفوعي الرأس ومنتصرين وهذا امر حتمي.



وأبلغ ولايتي التحيات والتهاني لقادة وجميع مجاهدي جبهة المقاومة في فلسطين، واضاف "نحن نؤمن بأن فلسطين هي مركز المواجهة مع الظالم وكل من يثبت في فلسطين فهو ثابت القدمين في درب الاسلام".



بدوره ثمن القدومي مواقف ايران في دعم قضية الشعب الفلسطيني واضاف "على الرغم من كافة الانتصارات التي تم تسجيلها، فان التوفيق والانتصار الاخير للشعب الفلسطيني قل نظيره وان شعبنا اثبت بأن الكيان الصهيوني آيل نحو الزوال ونحن سنحقق هذا الانتصار وسنحرر القدس الشريف والشعب الفلسطيني.



وأكد القدومي على مضي الشعب الفلسطيني في درب المقاومة، وقال، ان طريق الحرية هو طريق ذات الشوكة ونحن يجب ان نواصل هذا الطريق رغم كل الصعاب ونظرا الى موقف سماحة قائد الثورة الاسلامية الذي اعتبر الهزينة الصهيونية هذه بأنها لا تجبر، فيجب علينا اليوم ان نتحد كما اشار الى ذلك سماحته ، لكي نحقق هدفنا وهو الانتصار على الظلم والكيان الصهيوني المجرم.