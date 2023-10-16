الشيخ البغدادي: هزيمة العدو ستفوق التصور إن استمرّ بعدوانه

وخلال لقاء أقيم في بلدة أنصار الجنوبية، أضاف الشيخ البغدادي: "الأحداث الدامية اليوم في فلسطين، وبحمايةٍ وتشجيعٍ من الغرب، تشبه في بعض جوانبها ما يجري بين الغرب وروسيا في معركة أوكرانيا، حيث انهزم الغرب وكانت الضحية أوكرانيا، وهنا حتى يخرج العدو الإسرائيلي وداعموه من خسارةٍ لا قبل لهم بها ومن فضيحةٍ أفظع ممّا شاهدوها، ولكي يُجنّبوا المنطقة والعالم الحرب التي لن تكون في صالحهم، عليهم قبول هذه الهزيمة وأن يستفيدوا من نتائج عدوان تموز 2006، حيث خسرت "إسرائيل" الحرب وأُجبرت على التفاوض غير المباشر لاستعادة الأسيرين".



وتابع: "يومها كانت معظم الدول مع "إسرائيل" وفي مقدمتهم أميركا التي وقفت بكل قوة إلى جنب هذا الكيان المؤقت، واليوم أقول لهم: "طوفان الأقصى" جاء بعد كل هذه الهزائم على أيدي المقاومين اللبنانيين والفلسطينيين، وإذا ما استمريتم في عدوانكم، فهذه المرة هزيمتكم ستفوق التصور".



وختم سماحته قائلًا: "إن الله سيلعنكم وستلعنكم شعوب العالم، وسوف تحصدون خيباتٍ وآلامٍ وخسائر ما جنته أيديكم".