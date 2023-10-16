المجاهدون العراقيون ينتظرون بفارغ الصبر الإلتحاق بجبهة غزة

أكد الموقع الاعلامي لمكتب حركة النجباء أن الأمين العام للحركة بارك في اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، انتصارات المقاومة في عملية "طوفان الأقصى"، قائلا: أنتم أثلجتم قلوب جميع الأمة الإسلامية وكل العالم بهذا الإنتصار العظيم والضربة المباغتة المفاجئة.



وأكد الشيخ أكرم الكعبي على أن قلوبنا وكل وجودنا معكم، متابعا أن هذه المفاجئة ذكرتنا مباشرة بسورة "العاديات" حيث أنزل الله تعالى حول انتصار المسلمين المفاجئ والكبير على الكفار سورة كاملة في القرآن الكريم.



وأعلن عن استعداد حركة النجباء التام للدعم الكامل للمقاومة الفلسطينية، مؤكدا أننا وحسب العهد الذي بيننا نقف معكم من الألف إلى الياء وبكل عديدنا وعدتنا وسلاحنا ومستعدون لتقديم أي دعم تطلبونه.



وبين الأمين العام للنجباء أن الدفاع عن المسجد الأقصى يعد أمرا نابعا عن العقيدة، مصرحا أن جميع أخوتنا ينتظرون وبفارغ الصبر المشاركة في نصرة فلسطين والقدس الشريف، وتطوع الكثير من الاخوة الإستشهاديين وبأفواج كبيرة للذهاب إلى غزة.



ومن جانبه أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن تقديره وشكره للشعب العراقي وفصائل المقاومة العراقية، قائلا: أنتم أهل العراق، أهل المدد وأهل المقاومة، الله يعطيكم الأجر والعزة وإن شاءالله تعالى ينصرنا بكم في حرب تحرير الإسراء والمعراج.



وأشار اسماعيل هنية إلى المظاهرات والحضور الجماهيري والمليوني للشعب العراقي في يوم الجمعة للدفاع عن فلسطين، مضيفا أننا تابعنا بكل فخر واعتزاز هذا الحضور الجماهيري الكبير الذي يشكل رسالة قوية للشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة، كما أنه يشكل رسالة قوية للعدو الصهيوني أن غزة ومقاومتها ليست وحيدة في الميدان.



وفي معرض اشارته إلى الأوضاع الميدانية والتطورات الراهنة، قال هنية أنه تم توجيه ضربة استراتيجية للعدو بتوفيق من الله تعالى وشكلت هذه الضربة تاريخ جديد وبإذن الله تعالى ستشكل بداية زوال الاحتلال عن ارضنا وقدسنا واقصانا.