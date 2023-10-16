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الاثنين 16 تشرين الأول 2023 ساعة 18:48
وزير الدفاع الايراني يزور طاجيكستان غدا
وسيجري وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد محمد رضا آشتياني خلال الزيارة محادثات مع رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الطاجيكيين حول القضايا الأمنية والدفاعية للبلدين ومتابعة العقود الدفاعية المبرمة بينهما.
رقم :
1088848
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