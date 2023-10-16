المقاومة الاسلامية استهدفت موقع الضهيرة الاسرائيلي

ولفتت المقاومة في بيان لها الى ان “مجموعة الشهيد علي كامل محسن هاجمت موقع الضهيرة”، وتابعت انه “تم استهداف دبابة ميركافا عند مدخله بالصواريخ ‏المُوجّهة وأصابوها إصابة مباشرة”.



وهذا نص بيان المقاومة الإسلامية:‏



بسم الله الرحمن الرحيم

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



قُبيل الساعة السادسة من عصر هذا اليوم الإثنين، هاجمت مجموعة الشهيد علي كامل محسن في ‏المقاومة الإسلامية موقع الضهيرة الإسرائيلي واستهدفوا دبابة ميركافا عند مدخله بالصواريخ ‏المُوجّهة وأصابوها إصابة مباشرة. ‏