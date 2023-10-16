المقاومة الاسلامية استهدفت موقع الضهيرة الاسرائيلي

ولفتت المقاومة في بيان لها الى ان “مجموعة الشهيد علي كامل محسن هاجمت موقع الضهيرة”، وتابعت انه “تم استهداف دبابة ميركافا عند مدخله بالصواريخ المُوجّهة وأصابوها إصابة مباشرة”.
وهذا نص بيان المقاومة الإسلامية:
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
قُبيل الساعة السادسة من عصر هذا اليوم الإثنين، هاجمت مجموعة الشهيد علي كامل محسن في المقاومة الإسلامية موقع الضهيرة الإسرائيلي واستهدفوا دبابة ميركافا عند مدخله بالصواريخ المُوجّهة وأصابوها إصابة مباشرة.