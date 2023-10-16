إيران تجري مشاورات لإنشاء مستشفى ميداني بالقرب من حدود غزة

وفي المؤتمر العلمي "أخلاقيات الإغاثة" اليوم الاثني ، الذي تزامن انعقاده مع الهجمة الوحشية التي شنها الكيان الصهيوني على فلسطين، صرح رئيس جمعية الهلال الأحمر الايراني "بير حسين كوليوند" بأن الأحداث التي تجري الآن في غزة لم يحدث وان صمت عنها العالم اذا حدثت في أي مكان اخر في العالم وحتى انه ليس من الممكن تقديم الإغاثة او إرسال المواد الحياتية الأساسية الى الشعب الفلسطيني.



واضاف كوليوند بأن التشاور قائم لإنشاء مستشفى ميداني لعلاج المرضى عبر مصر وفي منطقة مجاورة لحدود غزة.



كما أدان كوليوند اعتداءات الكيان الصهيوني على الطاقم الطبي وفريق الإغاثة الفلسطيني، ووصفه بأنه مخالف للقوانين الدولية، معلنا بأن المفاوضات جارية مع دول المنطقة لإرسال مواد حياتية وإغاثية الى غزة.



ويهدف المؤتمر العلمي "أخلاقيات الاغاثة" لتعزيز الدوافع الأخلاقية للمنقذين والمتطوعين ونظام تقدير الخدمات التطوعية وسبل تحسين أخلاقيات المنقذين وعملية اتخاذ القرار وحل القضايا الأخلاقية في عمليات الإنقاذ والرعاية الروحية للمصابين وطالبي المساعدة.



وقد دخلت عملية "طوفان الأقصى " يومها العاشر، والكيان الصهيوني في حالة يأس وافلاس تام أمام المقاومين، ولا يقصف إلا المناطق السكنية والطبية والمساجد في غزة.



ونتيجة لجرائم الكيان الصهيوني ضد الانسانية ، فقد استشهد الى الان استشهد 2750 فلسطينيا أعزل، وأصيب 9700 آخرون في غزة بينما وصل عدد شهداء الضفة الغربية الى 58.