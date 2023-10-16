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الاثنين 16 تشرين الأول 2023 ساعة 19:02

اول دولة تجمد علاقاتها الدبلوماسية مع 'اسرائيل' بعد احداث غزة

اول دولة تجمد علاقاتها الدبلوماسية مع
وقال الرئيس بيترو في تغريدة: "إذا استوجب الأمر تعليق علاقاتنا مع إسرائيل فإننا نفعل ذلك، لا ندعم الإبادة ولا يمكن توجيه الإهانات لرئيس كولومبيا وندعو أمريكا اللاتينية إلى تضامن حقيقي مع كولومبيا".

وفي منشور آخر أكد بيترو أن بلاده قررت إرسال مساعدات إنسانية إلى سكان قطاع غزة.

وأفاد بأن حكومته ستتواصل مع نظيرتها المصرية من أجل الحصول على دعم القاهرة في إيصال المساعدات إلى سكان غزة.

ودعا بيترو إلى عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلاً: "أخيرًا، يُذكّر الاتحاد الأوروبي إسرائيل بالقانون الدولي. فالهجمات الممنهجة ضد المدنيين محظورة والإبادة الجماعية محظورة أيضاً ويجب حماية العاملين في مجال الصحة والمستشفيات".

وأفاد بأن حكومته ستتواصل مع نظيرتها المصرية من أجل الحصول على دعم القاهرة في إيصال المساعدات إلى سكان غزة.

ودعا بيترو إلى عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلاً: “أخيرًا، يُذكّر الاتحاد الأوروبي إسرائيل بالقانون الدولي. فالهجمات الممنهجة ضد المدنيين محظورة والإبادة الجماعية محظورة أيضاً ويجب حماية العاملين في مجال الصحة والمستشفيات”.

والإثنين الماضي، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت عن حصار كامل لغزة، قائلا إنه لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، مضيفا: "نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك".

وأمام ذلك، رد بترو قائلا: "هذا ما قاله النازيون عن اليهود".

وذهب الزعيم الكولومبي لتشبيه أفعال جيش الاحتلال الإسرائيلي بجرائم النازيين وقطاع غزة بمعسكر اعتقال "أوشفيتز" و"جيتو" و"وارسو".

وتواصل قوات الاحتلال قصف قطاع غزة المحاصر منذ 2006 بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، رداً على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس.

وفي أحدث إحصائية أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 2670 شهيداً و9600 مصاباً معظمهم من الأطفال والنساء.

فيما أسفرت عملية طوفان الأقصى عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وأصابت 3715، وأسر ما يزيد عن 100 آخرين، وفقا لمصادر رسمية إسرائيلية.
رقم : 1088863
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