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الاثنين 16 تشرين الأول 2023 ساعة 19:03

كواليس لقاء بلينكن وابن سلمان بالرياض..جعله ينتظر وينتطر لساعات!

كواليس لقاء بلينكن وابن سلمان بالرياض..جعله ينتظر وينتطر لساعات!
واوضحت واشنطن بوست ان ولي العهد السعودي جعل بلينكن الذي اضطر لزيارة السعودية وسط الحرب بين الكيان الإسرائيلي وحماس، جعله ينتظر لعدة ساعات لعقد اجتماع كان من المفترض أن يحدث في المساء لكن محمد بن سلمان لم يحضره إلا في صباح اليوم التالي.

واضافت الصحيفة الامريكية انه بمجرد بدء الاجتماع، شدد ابن سلمان على ضرورة وقف العمليات العسكرية الاسرائيلية التي أودت بحياة الأبرياء ورفع الحصار عن غزة التي باتت من دون ماء وكهرباء ووقود، بحسب بيان سعودي.

كما دعا ولي العهد السعودي إلى وقف التصعيد الحالي ضد غزة، وهو ما يتناقض بشكل مباشر مع السياسة الأمريكية، التي تدعم "إسرائيل" في سعيها لتحقيق هدفها الأقصى المتمثل في القضاء على حماس.

وحذرت مذكرة مسربة لوزارة الخارجية الامريكية، -أكدتها صحيفة واشنطن بوست- الدبلوماسيين الأمريكيين من استخدام عبارات "وقف التصعيد/وقف إطلاق النار"، و"إنهاء العنف/سفك الدماء"، و"استعادة الهدوء" لأن الكلمات لا تتوافق مع السياسة الأمريكية الحالية.

وفشلت الجهود الرامية إلى إقناع الرياض بإدانة حركة حماس. كما أدانت وزارة الخارجية السعودية العدوان الإسرائيلي المكثف على غزة، وقات انها اعتداء على مدنيين عزل.
رقم : 1088864
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