الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 16 تشرين الأول 2023 ساعة 19:07

غزة.. وتحذيرات من كارثة بيئية وإنسانية

غزة.. وتحذيرات من كارثة بيئية وإنسانية
وقالت الدّاخلية في بيان: "في اليوم العاشر للعدوان الإسرائيليّ الهمجيّ المتواصل على شعبنا في قطاع غزّة، نحذّر من كارثة إنسانيّة وبيئيّة بسبب وجود جثامين أكثر من ألف شهيد تحت أنقاض المنازل المدمّرة".

وأضافت أنّ هذا العدد من الجثامين "سيرفع عدد الشّهداء المسجّلين لدى وزارة الصّحّة بشكل كبير، وينذر بكارثة بيئيّة وانتشار للأوبئة".

وكانت عشرات الجثث لشهداء مجهولي الهوية دفنت في مقبرة جماعية في مدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن هذه الخطوة تأتي في ظل تراكم عشرات الجثث لشهداء لم يتم التعرف عليهم خلال الأيام الماضية.

واليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 2750 شهيدا وأكثر من 9700 مصاب في القطاع.

وأضافت -في بيان- أن عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية وصل إلى 58، إضافة إلى أكثر من 1250 جريحا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الاثنين- إن الدول -التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المستمر على قطاع غزة (المحاصر)- شريكة في قتل الأطفال والنساء والمدنيين.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم -في بيان- إن الاحتلال قتل أكثر من ألف طفل خلال عدوانه المستمر على القطاع، ووصف ذلك بأنه "سلوك نازي وجريمة حرب مكتملة الأركان، ما يستدعي موقفا واضحا من كل المؤسسات الدولية".

وأضاف قاسم "على كل الدول والكيانات والمؤسسات الدولية أن تنحاز لما تعلنه من قيم ومبادئ، وتعلن استنكارها الواضح لهذا القتل المفتوح والمستمر للأطفال في غزة".

من جانبها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن هناك دمارا غير مسبوق في غزة "واحتياجات النازحين تفوق طاقاتنا".

وأضافت أن سكان غزة يشربون مياها ملوثة، وحذرت من خطورة هذا الوضع.

وأوضحت أن مراكزها في جنوب غزة استقبلت نحو 400 ألف نازح "وتقديراتنا تشير إلى وجود أكثر من مليون نازح".

ودعت منظمة الصحة العالمية لضرورة التسليم الفوري والآمن للإمدادات الطبية والوقود والمياه النظيفة والغذاء وغيرها من المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح.

وأعربت عن قلقها إزاء محدودية المياه والصرف الصحي في القطاع، لا سيما في المستشفيات، محذرة من خطورة ذلك على حياة المرضى بسبب العدوى وتفشي الأمراض.

وأشارت المنظمة إلى أن 4 مستشفيات شمالي غزة لم تعد تعمل نتيجة للأضرار التي لحقت بها، إضافة إلى طلب إسرائيل إخلاء 21 مستشفى آخر.

وفي ظل هذا الوضع اللا إنساني غير المسبوق ونفاد الإمدادات الأساسية، تعالت التحذيرات من تحول مستشفيات غزة إلى مقابر.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن احتياطيات الوقود في جميع مستشفيات قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة فقط، محذرا من أن توقف المولدات الاحتياطية سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز: المياه المتوافرة لدى المنظمة الأممية لمساعدة السكان ستنفد إما غدا أو بعد غد على الأكثر، ندعو لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وضرورة فتح الممرات الإنسانية لاستقبال المساعدات، فما نشهده الآن هو ببساطة غير إنساني.

ومع امتلاء المقابر وثلاجات الموتى صارت الظروف صعبة جدا لدرجة أن موظفي الصحة باتوا يضعون الجثث في شاحنات تجميد الآيس كريم.
رقم : 1088865
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أبو عبيدة: مستعدون لأي توغل بري صهيوني وغزة ستكون مقبرة للغزاة
أبو عبيدة: مستعدون لأي توغل بري صهيوني وغزة ستكون مقبرة للغزاة
عبداللهيان: قادة المقاومة لن يسمحوا للكيان الصهيوني أن يفعل ما يريد في غزة
عبداللهيان: قادة المقاومة لن يسمحوا للكيان الصهيوني أن يفعل ما يريد في غزة
16 تشرين الأول 2023
اللواء سلامي: الحرب في غزة هي بداية انهيار الكيان الصهيوني
اللواء سلامي: الحرب في غزة هي بداية انهيار الكيان الصهيوني
16 تشرين الأول 2023
رئيسي يحذر من استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني
رئيسي يحذر من استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني
16 تشرين الأول 2023
ولايتي: الجمهورية الإسلامية مستمرة في دعم فلسطين
ولايتي: الجمهورية الإسلامية مستمرة في دعم فلسطين
16 تشرين الأول 2023
لماذا إعتبر بايدن فكرة إحتلال غزة "خطأ فادحاً"؟
لماذا إعتبر بايدن فكرة إحتلال غزة "خطأ فادحاً"؟
16 تشرين الأول 2023
أمريكا و‘‘إسرائيل‘‘ في مواجهة الصحافة والصحفيين
أمريكا و‘‘إسرائيل‘‘ في مواجهة الصحافة والصحفيين
16 تشرين الأول 2023
ما الأسرار التي عرفتها حماس عن ‘‘إسرائيل‘‘؟
ما الأسرار التي عرفتها حماس عن ‘‘إسرائيل‘‘؟
16 تشرين الأول 2023
عملية طوفان الأقصى والإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية
عملية طوفان الأقصى والإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية
16 تشرين الأول 2023
الجوانب النفسية لعملية ‘‘طوفان الأقصى‘‘ على الجيش الصهيوني
الجوانب النفسية لعملية ‘‘طوفان الأقصى‘‘ على الجيش الصهيوني
14 تشرين الأول 2023
دبلوماسي أمريكي شهير.. ثمانية إنجازات مهمة للمقاومة في عملية ‘‘طوفان الأقصى‘‘
دبلوماسي أمريكي شهير.. ثمانية إنجازات مهمة للمقاومة في عملية ‘‘طوفان الأقصى‘‘
14 تشرين الأول 2023
قضية توطين الفلسطينيين في سيناء.. التفاصيل والأبعاد؟
قضية توطين الفلسطينيين في سيناء.. التفاصيل والأبعاد؟
14 تشرين الأول 2023
وثائقي الشيعة في اذربيجان
وثائقي الشيعة في اذربيجان
14 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أمريكا و‘‘إسرائيل‘‘ في مواجهة الصحافة والصحفيين
ما الأسرار التي عرفتها حماس عن ‘‘إسرائيل‘‘؟
عملية طوفان الأقصى والإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية
الجوانب النفسية لعملية ‘‘طوفان الأقصى‘‘ على الجيش الصهيوني