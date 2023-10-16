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الاثنين 16 تشرين الأول 2023 ساعة 20:30

حقيقة طعن 4 "إسرائيليين" في دبي

حقيقة طعن 4 "إسرائيليين" في دبي
ونفت شرطة دبي الأنباء التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد بوقوع حادثة طعن بحق 4 إسرائيليين في دبي اليوم، وأكدت أن الوضع الأمني في دبي مستقر.

وكانت بعض وسائل الإعلام العربية أشارت إلى حدوث عملية طعن مفاجئة في الإمارات وتحديدا في دبي، أدت لوفاة 4 إسرائيليين في إحصائية أولية، بينما قامت السلطات الإماراتية بإلقاء القبض على الفاعل.

وأشار المصدر إلى أن منفذ عملية الطعن المزعومة فلسطيني ومن أصول لبنانية أيضا، وقام بتنفيذ العملية في أحد شوارع دبي المعروفة، واستهدف خلالها 4 مواطنين من الجالية الإسرائيلية في الإمارات العربية المتحدة.

وقامت حكومة الكيان الصهيوني بإنذار سفرائها والدبلوماسيين والمواطنين الإسرائيليين في عموم أنحاء العالم، بالتزام المنازل وأخذ الحيطة أثناء تنقلاتهم خوفا من تعرضهم لمحاولة قتل متعمدة من قبل ما تسميهم أعداء السامية.

 
رقم : 1088886
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