أبرز المواقف الدولية من استمرار المجازر الصهيونية في غزة

وفي هذا الصدد أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن استمرار الحصار وقتل النساء والأطفال والاجتياح البري لقطاع غزة واستهداف الحكومة الشرعية والمنتخبة من قبل الشعب، سيؤدي إلى اتساع وإطالة أمد الحرب.



وحذر السيد رئيسي في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، من تداعيات استمرار جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. وبحث الجانبان آخر التطورات في قطاع غزة والوضع الصحي والعسكري فيه.



وأدان الرئيس الايراني آية الله سيد إبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين، الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب ضد اهالي غزة المظلومين، داعيا العالم الإسلامي لمواجهة الإجرام الصهيوني ووضع حد لهجمات الكيان الوحشية على النساء والأطفال العزل في غزة.



واعتبر الدقائق والثواني حيوية ومؤثرة في وقف الهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة، وأضاف: اليوم، تتوقع الشعوب الإسلامية والشعب الفلسطيني المظلومة من العالم الإسلامي أن يستخدم كل إمكاناته لوقف جرائم هذا الكيان الغاصب.



ووصف رئيسي ما يحدث في غزة وضد اهلها المظلومين بأنه "إبادة جماعية" و"جريمة ضد الإنسانية"، وشدد على ضرورة أن يلعب العالم الإسلامي دورا في إنهاء هذه الهجمات ورفع الحصار عن غزة وإتاحة المجال لايصال الضروريات الأساسية الى سكان هذه المنطقة.



واعتبر المساعي لإعادة فتح المعابر لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة أمراً في غاية الأهمية، وأكد استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة والتعاون مع تركيا والدول الإسلامية الأخرى في هذا المجال ومن أجل إنهاء هذه المأساة الإنسانية.



من جانبه أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أسفه وقلقه إزاء التطورات في غزة والقصف المتواصل للمناطق السكنية والمدنيين، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 2700 شخص وإصابة أكثر من 9000 آخرين لغاية الان وادان ممارسات الكيان الصهيوني وقال: إن ما يحدث في غزة اليوم أحزن جميع مسلمي العالم ونحن نحاول مساعدة أهل غزة وسنواصل جهودنا في هذا المجال.



واعتبر الرئيس التركي اجراءات مثل تواجد سفينة حربية أميركية في المنطقة وقصف مطاري حلب ودمشق بانها يمكنها ان تؤدي الى امتداد المواجهة إلى أجزاء أخرى من المنطقة.



وادان اردوغان هذه الاجراءات ، معتبرا الهدنة ووقف الهجمات ورفع الحصار عن غزة، 3 أولويات مهمة وأساسية للسيطرة على الاوضاع في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة.



وفي سياق متصل شدد الرئيس السوري بشار الأسد، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، على ضرورة وقف القصف والتهجير الذي ينتهجه الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي غزة.



وأكد الرئيسان في اتصال هاتفي ضرورة الإدخال الفوري للمساعدات للمدنيين في قطاع غزة، كما بحثا سبل وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.



اما رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فقد التقى وزراء العدل العرب المشاركين في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب، واكد أن استمرار انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي يستدعي مزيدا من العمل العربي المشترك لإيقاف العدوان الوحشي. واضاف ان موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء القضية الفلسطينية.



من مصر اكد وزير خارجيتها سامح شكري خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الفرنسية ان القاهرة تكثف اتصالاتها لوقف الأعمال العسكرية في غزة، مؤكدا أن مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، كما ترفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.



رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية محمد أشتية اكد أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يعد حرب إبادة وكارثة إنسانية، محذرا من المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير أهالي قطاع غزة وصناعة نكبة جديدة.



وفي اميركا الجنوبية اعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، قطع العلاقات مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، واكد ان بلاده لا تدعم الإبادة في قطاع غزة.