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الاثنين 16 تشرين الأول 2023 ساعة 22:51

عبداللهيان: قادة المقاومة لن يسمحوا للكيان الصهيوني أن يفعل ما يريد في غزة

عبداللهيان: قادة المقاومة لن يسمحوا للكيان الصهيوني أن يفعل ما يريد في غزة
وذكر عبداللهيان في مقابلة مع التلفزيون الإيراني رصدها مراسل موقع "إسلام تايمز"، "الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصرالله لديه تعبير قال فيه إذا لم نقوم نحن في حزب الله حين الضرورة بعمل استباقي فإننا سنكون مجبورين غدا على مواجهة الكيان الصهيوني في بيروت".

وأشار إلى أنه " لدينا الأن فرصة لإيقاف الكيان الصهيوني في عقر داره"، منوهاً أنه "من المتوقع القيام بأي إجراء استباقي من قبل محور المقاومة أو إيران ضد الكيان الصهيوني في الساعات القادمة".

وتابع عبداللهيان "قادة المقاومة لن يسمحوا للكيان الصهيوني أن يفعل ما يريد في غزة ثم ينتقل للحرب في مناطق الأخرى".

كما أكد أن "المقاومة قادرة على خوض حرب طويلة الأمد مع العدو .. وكل الاحتمالات واردة ولا يمكننا أن نكون غير مبالين تجاه جرائم الحرب التي ترتكب ضد سكان غزة".

وكشف عبداللهيان عن وجود مساع كبيرة تجري للحد من توسيع رقعة الحرب لأن توسيع نطاقها ضد المقاومة سيؤدي إلى تغيير خارطة الكيان الصهيوني، مبيناً أنه "لا يمكن لأميركا أن تدعو الأطراف الأخرى إلى ضبط النفس وهي تقف إلى جانب المجرمين الصهاينة".
 
رقم : 1088914
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