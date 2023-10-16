عبداللهيان: قادة المقاومة لن يسمحوا للكيان الصهيوني أن يفعل ما يريد في غزة

إيران (إسلام تايمز) - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مساء الاثنين، إن قادة المقاومة لن يسمحوا للكيان الصهيوني أن يفعل ما يريد في غزة، مشيراً إلى أنه "إذا لم ندافع اليوم عن غزة فسيتعين علينا غدًا أن نواجه القنابل الفسفورية الصهيونية في مستشفيات مدننا".