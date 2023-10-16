أبو عبيدة: مستعدون لأي توغل بري صهيوني وغزة ستكون مقبرة للغزاة

وقال أبو عبيدة في خطاب له بثته تلفزيون الأقصى “لن تكون غزة إلا مقبرة لغزاتها، وسيكون دخولكم (الصهاينة) فرصة لمحاسبتكم بقسوة على جرائمكم”، مشيراً إلى أن فصائل المقاومة في فلسطين جاهزة أي خيار للتعامل مع أي قوة غاشمة.



وذكر ابو عبيدة “العدو اعتاد أن ينتهك حرمات الدول والشعوب دون حسيب أو رقيب، والعدو عمد منذ اليوم الأول من هذه المعركة إلى عدوان همجي وحشي، والآن العدو يروج مزاعم كاذبة للتغطية على فشله الذريع”.



ولفت أبو عبيدة بشأن عدد الأسرى من الصهاينة “لن نستطيع ضبط أعداد أسرى العدو ولكنهم ما بين 200 و250 أسير، ولدى القسام نحو 200 أسير والبقية موزعون لدى المكونات الأخرى”، منوهاً إنه تم “قُتل 22 أسيرًا من أسرى العدو نتيجة القصف المتواصل على غزة”.



وتابع “آخر قتلى القصف هو فنان إسرائيلي 26 عاماً من سكان تل أبيب”، مؤكداً أن التعامل مع الأسرى من جيش الاحتلال يتم التعامل معه وفق تعاليم الإسلامي.



وأوضح أبو عبيدة “العدو الصهيوني لم يكن يتوقع أن قوة عربية محاصرة في غزة تسدد له الضربة الأقسى في تاريخه وتلويح العدو بالدخول بعدوان بري على شعبنا لا يرهبنا”.



ووجه الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة، التحية للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وللمجاهدين في كل الساحات وللمقاتلين في كل الجبهات.



