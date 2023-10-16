عمار الحكيم: نتابع عن كثب ما يجري في فلسطين

وذكر الحكيم خلال اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب “إنه يراقب عن كثب ما يحدث في فلسطين الشقيقة، وأن القضية الفلسطينية لها تاريخ عريق في الدفاع عن الأراضي المغتصبة”، مستنكراً ما يقوم به الكيان الصهيوني من حصار وقطع الماء والطعام عن الأهالي العزل.



وأوضح أن التحديات هي من تخلق الفرص، داعياً إلى توحيد الكلمة والقرار الفلسطيني، مؤكداً حرص العراق على إطلاق رسائل التضامن مع دولة فلسطين الحرة.



من جانبه قدم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عرضاً عن حجم الدمار الذي أصاب غزة والحصار الخانق ضد الأهالي جراء الحرب الوحشية التي أدت إلى الآف الضحايا من الشهداء والجرحى، لافتا ان هناك جهودا لوقف الحرب وفتح الحصار عن المواطنين، محذراً أن الكيان الصهيونى يسعى لإقامة دولة على الأراضي الفلسطينية.



كما اشاد روحي فتوح بموقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني فضلاً عن المطالبة بفتح ممر لإيصال المساعدات والإغاثة الإنسانية.