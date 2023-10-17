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الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023 ساعة 08:00

371 مجزرة بحق عائلات غزة.. مُسِحَ بعضها بالكامل من السجل المدني

371 مجزرة بحق عائلات غزة.. مُسِحَ بعضها بالكامل من السجل المدني
ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن المكتب الإعلامي قوله في بيان له: إن عدد الشهداء في هذه المجازر، تفاوت بين ثلاثة شهداء في أقل المجازر عدداً مثل عائلات رضوان وأبو الريش وعلوان، و٤٢ شهيدا في مجزرة عائلة النجار.

وأكد أن بعض هذه العائلات قد مسحت فيها الأسرة بالكامل من السجل المدني، مثلما حدث مع أسر من عائلات: شهاب والنجار والمقارنة ونوفل والدلو.

وأشار إلى أن هذا العدد الكبير من المجازر في هذه الفترة القليلة زمنيا يظهر مدى وحشيّة وإجرام الاحتلال (الإسرائيلي) وشدة القصف الذي استهدف أحياء سكنية بالكامل، ويكشف سوءة المجتمع الدولي الذي وقف صامتا أمام هذه المجازر للمدنيين العزل الأبرياء.

من جهتها، أكدت حركة حماس أن ما نشهده يوميّاً، من تعاظُم وحشية الاحتلال بارتكابه المجازر المتتالية في غزة، حتى اضطُرَّ أهلنا إلى دفن الشهداء الأبرار في مقابر جماعية؛ يتحمّل مسؤوليته الاحتلال المجرم وكل من أعطى الغطاء له بتنفيذ مجازره ضد المدنيين العزّل، وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية.

وقالت حماس في بيان لها: إن هذه المجازر وتواطؤ بعض الدول بانحيازها ودعمها للاحتلال لن ينجح في تركيع شعبنا المرابط أو كسر إرادة المقاومة لديه.

واضطرت وزارة الصحة أمس إلى دفن نحو 100 شهيد بمقبرة جماعية في غزة، لعدم التعرف على ذويهم.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، جراء المحرقة التي يقترفها الاحتلال الصهيوني، إلى 2808 شهداء منهم، 853 طفلاً.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، مساء الاثنين، إن الـ 24 ساعة الماضية شهدت استشهاد 254 مواطناً و562 إصابة، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 2808 شهيداً وإصابة 10850 مواطناً بجراح مختلفة.

وذكر أن 64% من الشهداء هم نساء وأطفال حيث توزعت كالتالي: 936 امرأة و853 طفلاً، في حين بلغ عدد شهداء الطواقم الصحية 37 شهيداً، موزعين بين أطباء ومسعفين وممرضين وغيرهم.
رقم : 1088977
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