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الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023 ساعة 08:39

صحيفة: أنقرة اقترحت تشكيل نظام ضامن لطرفي النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

صحيفة: أنقرة اقترحت تشكيل نظام ضامن لطرفي النزاع الإسرائيلي الفلسطيني
ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله: "فكرة إنشاء نظام يكون فيه للأطراف ضامنون للسلام الدائم قد تم طرحها".

وزير الخارجية التركي يبحث في مصر مستجدات النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
وفي الوقت نفسه، لم يتم تحديد البلدان الضامنة المحتملة والجهة التي سيتم توجيه هذا الاقتراح إليها.

ويتعرض القطاع لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 2808 قتلى ونحو 11 ألف جريح في القطاع، و58 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 120 إسرائيليا.
 
رقم : 1088994
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