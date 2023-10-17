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الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023 ساعة 09:33

استشهاد العشرات في رفح وخان يونس إثر غارات إسرائيلية فجر اليوم

استشهاد العشرات في رفح وخان يونس إثر غارات إسرائيلية فجر اليوم
وأفادت مصادر فلسطينية بأن "الطيران الإسرائيلي استهدف مخبزا في منطقة مزدحمة بخان يونس أثناء اصطفاف العديد من الفلسطينيين لشراء الخبز".

أما في رفح، فقط استهدف القصف منزل عائلة زعرب المكون من 5 طوابق والواقع في محيط المستشفى الكويتي.

وتجددت الغارات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ويتعرض القطاع لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي 2808 شهيد ونحو 11 ألف جريح في القطاع، و58 شهيد وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 120 إسرائيليا.
رقم : 1089007
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