مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة

وحصل مشروع القرار على 5 أصوات مؤيدة و4 معارضة فيما امتنع 6 أعضاء عن التصويت.



واقترحت روسيا مسودة النص يوم الجمعة، والتي دعت أيضا إلى إطلاق سراح الاسرى وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين.



وأدان النص العنف ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية دون تمسية أي طرف.



وقد صوتت روسيا والصين والغابون وموزمبيق والإمارات لصالح مشروع القرار فيما صوتت ضده الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان، بينما امتنعت بقية الدول عن التصويت وهي البرازيل ومالطا وألبانيا وسويسرا وإكوادور وغانا.



وعقب التصويت، قال المندوب الروسي بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا إن طرح مشروع القرار الروسي بشأن وقف إطلاق نار إنساني في غزة للتصويت قد حقق غايته رغم الفشل في تبنيه.



وقال نيبينزيا "يؤسفنا أن المجلس ظل رهينة أنانية الوفود الغربية".