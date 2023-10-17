بايدن يعلن هدف زيارته إلى تل ابيب

وكتب بايدن في منشور عبر حسابه على منصة X انه سيغادر تل ابيب بعد ذلك إلى الأردن للوقوف على الاحتياجات الإنسانية الماسة، والاجتماع بالقادة، حسب قوله.



وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن فجر اليوم الثلاثاء أن بايدن سيزور تل ابيب الأربعاء للتضامن "اسرائيل".



ودافع بايدن في مقابلة قبل أيام مع قناة cbs عن قيام كيان الاحتلال بقتل وجرح وتشريد آلاف المدنيين الفلسطينيين ردا على عملية "طوفان الأقصى"، زاعما أن "هناك فرقا جوهريا... فإسرائيل تلاحق مجموعة من الأشخاص الذين شاركوا في أعمال همجية لا تقل أهمية عن المحرقة... ولذلك أعتقد أن على إسرائيل أن ترد... عليهم أن يلاحقوا حماس"!!!.



ودخلت محرقة الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، يومها الحادي عشر، بمجازر دامية صباح الثلاثاء، واستمرار حرب الإبادة الجماعية، والإغلاق الشامل مع نفاد مرتقب للوقود والمياه يهدد بوقف عمل المستشفيات في وقت يصل إليها آلاف الضحايا.



وصباح اليوم الثلاثاء، اقترفت قوات الاحتلال عبر طيرانها الحربي ما لا يقل عن 4 مجازر دامية في خانيونس ورفح، راح ضحيتها أكثر من 75 شهيدًا وعشرات الإصابات.



وذكرت وزارة الداخلية في غزة، أن طائرات الاحتلال قصفت عدة منازل في خانيونس نجم عنها 23 شهيداً و50 إصابة ما بين متوسطة وخطيرة.وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، جراء المحرقة التي يقترفها الاحتلال الصهيوني، إلى 2808 شهداء منهم، 853 طفلاً، حتى مساء أمس.