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الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023 ساعة 10:18

كولومبيا تطرد سفير الإحتلال

كولومبيا تطرد سفير الإحتلال
كما قرر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو "تعليق العلاقات الخارجية مع الكيان الصهيوني" وطرد سفيره، بعد قرار تل أبيب وقف تصدير المستلزمات الأمنية إلى بلاده.

وقال بيترو في تغريدة: "إذا استوجب الأمر تعليق علاقاتنا مع [إسرائيل] فإننا نفعل ذلك، لا ندعم الإبادة ولا يمكن توجيه الإهانات لرئيس كولومبيا وندعو أمريكا اللاتينية إلى تضامن حقيقي مع كولومبيا".

وكان الرئيس الكولومبي شبّه هجمات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة باضطهاد النازيين لليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي منشور آخر أكد بيترو أن بلاده قررت إرسال مساعدات إنسانية إلى سكان قطاع غزة.
وأفاد بأن حكومته ستتواصل مع نظيرتها المصرية من أجل الحصول على دعم القاهرة في إيصال المساعدات إلى سكان غزة.

ودعا بيترو إلى عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلاً: "أخيرا، يُذكّر الاتحاد الأوروبي [إسرائيل] بالقانون الدولي. فالهجمات الممنهجة ضد المدنيين محظورة والإبادة الجماعية محظورة أيضاً ويجب حماية العاملين في مجال الصحة والمستشفيات".
رقم : 1089026
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