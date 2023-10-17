نائب الرئيس الايراني يبدأ زيارة الى بيلاروسيا

وتاتي زيارة النئاب الاول لرئيس الجمهوية الى مينسك بدعوة رسمية من رئيس وزراء بيلاروسيا بمناسبة الذكرى الثلاثين لقامة العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية بيلاروسيا.



وقبيل مغادرته إلى بيلاروسيا، صرح النائب الأول لرئيس الجمهورية للصحفيينان من اهدف زيارته متابعة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس بيلاروسيا إلى إيران وتوقيع مذكرات تعاون جديدة، وقال: تم التوقيع على اتفاقيات تعاون جيدة بين البلدين في مجالات الصناعة والزراعة والادوية والطب والآلات الزراعية والصناعية والشؤون المالية والتسهيلات المصرفية والتبادلات المالية بالعملة الوطنية للبلدين، والتي ينبغي تنفيذها فى اسرع وقت ممكن.



وأشار الى النهج الجديد للسياسة الخارجية لرئيس الجمهورية آية الله رئيسي ونجاح الحكومة الايرانية الحالية في تطوير العلاقات مع دول الجوار والدول الإسلامية والإقليمية، فضلا عن الذكرى الثلاثين للعلاقات السياسية بين البلدين، وأوضح ان حجم المبادلات الاقتصادية لم تنمو مع مستوى العلاقات السياسية المتنامية بين إيران وبيلاروسيا، والتي يسعى في هذه الزيارة إلى تعميق وتوسيع التعاون في شتى المجالات مع الجانب البيلاروسي.



وتتضمن زيارة النائب الاول للرئيس الايراني الى مينسك التي تستغرق يوما واحدا لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان البيلاروسي، عقد لقاءات حوارية ثنائية بين وفدي البلدين وبعض المستثمرين وأصحاب الصناعات الكبيرة والناشطين الاقتصاديين والتجاريين من ايران وبيلاروسيا وزيارة المصانع والمعارض الصناعية.



ويرافق مخبر في هذه الزيارة وزراء النفط، والصناعة والمناجم والتجارة، والجهاد الزراعي.