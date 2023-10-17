الجيش الإسرائيلي يقصف تلة في لبنان بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه مستوطنة المطلة

وقال الجيش الإسرائيلي إن قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان نحو المطلة.



وبحسب المعلومات فإن "حزب الله" استهدف أحد الأهداف العسكرية في مستعمرة المطلة بصاروخ موجه.



وذكرت قناة المنار اللبنانية أنه تم قصف هدف داخل مستعمرة "المطلة" مقابل بلدة كفركلا واندلاع النيران بأحد الأهداف، مبينة أن الجيش الإسرائيلي يقصف تلة الحمامص مقابل المستوطنة المطلة.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية في منشور على منصة X، تم حذفه لاحقا إن القذيفة التي أطلقت من لبنان على المطلة أدت إلى إصابة شخصين بجروح متوسطة.



وأفادت قناة i24 news الإسرائيلية بأنه "صدرت تعليمات لسكان المطلة بالبقاء في ملاجئهم، بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان وسقوطه في البلدة".



ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي رسالة "عاجلة" إلى الدول اللبنانية، وجاء فيها: "نحن نبقى في حالة تأهب واستعداد قصوى في منطقة الشمال. إذا ارتكب حزب الله خطأ فسنرد بقوة كبيرة جدا. يجب على دولة لبنان أن تسأل نفسها إن كانت تريد المخاطرة بلبنان من أجل مخربي داعش في غزة".



وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه قتل 4 مسلحين كانوا يحملون عبوة ناسفة خلال محاولتهم التسلل من لبنان إلى منطقة الحدود.



وشهدت الحدود مساء يوم أمس الاثنين تصعيدا، حيث أعلن "حزب الله" استهداف "خمسة مواقع إسرائيلية بالأسلحة المباشرة والمناسبة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة".



كما أعلن مهاجمة موقع الضهيرة الإسرائيلي واستهداف دبابة ميركافا عند مدخله بالصواريخ ‏المُوجّهة وإصابتها بشكل مباشر.



وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية نفذت ضربات ضد أهداف عسكرية تابعة لـ "حزب الله.



يذكر أن التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل بدأ منذ إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" استشهاد عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوفه بقصف من لبنان.

