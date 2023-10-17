السوداني يتلقّى اتصالا هاتفيا من بايدن.. وهذا ما دار بينهما

وجاء في نص البيان، الذي نشره المكتب الاعلامي لرئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني: ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تلقى اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، وجرى خلاله بحث التطورات الميدانية الجارية في الأراضي الفلسطينية.



وذكر البيان ، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، وجرى خلال الاتصال، التأكيد على أهمية تحشيد الجهود والعمل المشترك لدعم الاستقرار المستدام في المنطقة، فضلاً عن جهود تعزيز علاقة الشراكة الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، حسب اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين".



وأكد الجانبان، خلال الاتصال، على "ضرورة احتواء الصراع، والعمل على عدم اتساع دائرة الحرب، التي تستهدف المدنيين وتهدد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي".



وجدد رئيس مجلس الوزراء، "موقف العراق الثابت والمبدئي تجاه ما يحصل في غزّة"، مشيراً إلى "أهمية فتح الممرات الإنسانية، وإيصال ما يحتاجه أبناء القطاع، الذين يتعرضون لحرب وحصار ظالم".



وبيَّن أن "استمرار العدوان على غزّة يثير غضب الشعوب في المنطقة والعالم".



وكان البيت الأبيض قد أفاد في وقت سابق من يوم امس الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعد ظهر يوم الاثنين في إطار جهوده لاحتواء الصراع بين كيان الاحتلال وحركة حماس.



وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس قبيل زيارة شولتس لمصر وكيان الاحتلال.



وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أجرى اتصالا هاتفيا أيضا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



هذا وذكر مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الرئيس ونظيره الأمريكي جو بايدن شددا على ضرورة احتواء الصراع الفلسطيني الصهيوني حتى لا يهدد الأمن في المنطقة.



وأضاف متحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيسين اتفقا في اتصال هاتفي "على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين".



وجاء ذلك في ظل تقارير عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس دعوة تلقاها لزيارة فلسطين المحتلة تعبيرًا عن مزيد من التضامن، بعدما أكد مرارا خلال الأيام الماضية المساندة الأمريكية الراسخة لإحتلال وتزويدها بدعم عسكري إضافي.