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الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023 ساعة 11:43

وزير الدفاع الايراني يصل الى طاجيكستان

وزير الدفاع الايراني يصل الى طاجيكستان
وكان في استقبال العميد آشتياني في مطار دوشنبة الدولي، وزير الدفاع الطاجيكي شير علي ميرزا ، والنائب الاول لوزير الدفاع امامعلي صابرزادة، ورئيس هيئة القوات المسلحة في طاجيكستان وعدد من كبار المسؤولين العسكريين الطاجيك.

ويلتقي وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية خلال هذه الزيارة مع نظيره الطاجيكي شير علي ميرزا، ويبحث معه تطوير وتوسيع التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع وكيفية تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة.

كما سيلتقي العميد آشتياني ، رئيس جمهورية طاجيكستان امامعلي رحمان.

جدير بالذكر أن وزيري دفاع إيران وطاجيكستان التقيا في نيودلهي على هامش اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في مايو/آيار الماضي.

وفي ذلك اللقاء نوه العميد أشتياني، الى تصريحات قائد الثورة الاسلامية بشأن العلاقات بين إيران وطاجيكستان، وقال: إن هذه العلاقات تقوم على الأخوة والقرابة والدم، وستكون علاقات دائمة.

وأشار وزير الدفاع الايراني الى تحول منطقة آسيا الوسطى إلى مكان تعامل وأحيانا مواجهة وتنافس جيوسياسي بين دول إقليمية واجنبية، واعتبر التعاون بين "طهران" و"دوشنبة" من أجل الحفاظ على المنطقة، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دائما داعمة للسلام والاستقرار والأمن وسلامة أراضي طاجيكستان وستواصل هذه السياسة بكل قوة، وإن أولوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التعاون الدفاعي والعسكري مع جمهورية طاجيكستان هي تعزيز البنية الدفاعية للبلاد، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب.
مصدر : وكالات
رقم : 1089053
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