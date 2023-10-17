بدء لقاء النخب وكبار المواهب العلمية الايرانية مع قائد الثورة الاسلامية

ويضم هذا الجمع نحو ألف من النخب الايرانية، بما فيهم الفائزون في امتحانات القبول، والفائزون في الأولمبياد، والأساتذة الشباب، والفائزون بجوائز العلوم والتكنولوجيا، والشركات القائمة على المعرفة، وكل الموهوبين والنخب في مجال العلوم والتكنولوجيا في ايران.



ومن النقاط المثيرة للاهتمام في هذا اللقاء انه تم تزيين المكان بصور الشهداء "مصطفى شمران" و"مقدم طهراني" و"فخري زاده" و"علي محمدي" و"شهرياري" و"رضايي نجاد" و"احمدي روشن" والدكتور "كاظمي اشتياني" بجانب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي (دام ظله العالي) .وسبق أن التقت مجموعة من النخب والكفاءات العلمية مع قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي (دام ظله العالي) بتاريخ 19 تشرين الاول 2022 في حسينية الامام الخميني (رض).



وعلى ضوء هذا اللقاء كلف قائد الثورة الاسلامية الوزراء الحاضرين بنقل ومتابعة مقترحات النخب في مجلس الوزراء، مضيفا بأنه يجب علينا أن نعمل جاهدين على الاهتمام بهذه الثروة المميزة وزيادتها من خلال التعامل مع النخب بسخاء باعتبارها ثروة وطنية ضخمة.



واعتبر قائد الثورة ان النخب العلمية والجامعة ركائز مهمة لتقدم البلاد موضحا بأنه كلما أغلقت الجامعات ودمرت مسيرة النشاط العلمي ونقصت، فهي فرصة يغتنمها العدو لتحقيق اهدافه وتدمير بلادنا ، كيف لا وهو الذي يسعى دوما وبأوقات وفرص مختلفة لإيقاف الجامعات وتعطيل المسيرة العلمية.



وفي هذا اللقاء ايضا اكد قائد الثورة الإسلامية على ان من المهام الهامة لنائب الرئيس العلمي تعريف النخب الشابة بالقدرات والأعمال العظيمة الجاري تنفيذها، لأنه وللاسف اغلب هذه النخب لا تدرك الامكانيات الهائلة لبلدها لافتا الى أن عدم التغاضي عن إمكانيات البلاد الكبيرة والواسعة هو مطلب آخر للنخب العلمية.