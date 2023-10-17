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الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023 ساعة 11:54

ايران وسلطنة عمان تؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية

ايران وسلطنة عمان تؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية
والتقى العميد أحمدي مقدم الذي يزور سلطنة عمان على رأس وفد عسكري رفيع المستوى مع اللواء الركن "حامد بن أحمد سكرون" مؤكدا على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها.

وتطرق هذا اللقاء الى مناقشة القواسم المشتركة التاريخية والدينية والثقافية بين البلدين، وأبدى العميد احمدي مقدم استعداده لتوسيع هذه العلاقات في مجالات العلوم والبحث وتبادل الأساتذة والطلاب بين البلدين.

وبعد اللقاء، تفقد رئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني الايراني كلية الدفاع الوطني وكلية القيادة والأركان ومتحف عمان العسكري.

كما التقى العميد أحمدي مقدم مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى سلطنة عمان  "علي نجفي " في مقر السفارة الايرانية  وبحثا سبل تعزيز وتطوير العلاقات مع سلطنة عمان.

وفي هذا اللقاء أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية على توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات مع دولة عمان الصديقة والشقيقة.
مصدر : وكالات
رقم : 1089059
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