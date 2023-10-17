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الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023 ساعة 12:26

عمل في الصحيفة لأكثر من 40 عاما.. “الغارديان” تقيل رسام كاريكاتير بسبب “رسم معاد للسامية”

عمل في الصحيفة لأكثر من 40 عاما.. “الغارديان” تقيل رسام كاريكاتير بسبب “رسم معاد للسامية”
وقال رسام الكاريكاتير، الذي عمل في الصحيفة اليسارية لأكثر من 40 عاما، أنه قيل له إنها لم تعد مستعدة لنشر أعماله بعد أن قدم صورة مثيرة للجدل لبنيامين نتنياهو.

وفي الصورة، يرتدي رئيس وزراء العدو الإسرائيلي قفازات الملاكمة ويحمل مشرطا على بطنه المكشوف، ويجهز قطعا على شكل غزة، مع تعليق “يا سكان غزة، اخرجوا الآن”.

ورأى النقاد هذا إشارة إلى “شيلوك”، المقرض اليهودي في مسرحية شكسبير تاجر البندقية، الذي يطلب “رطلاً من اللحم” من شخص لا يستطيع سداد ثمنه.

ودافع بيل عن الصورة وشجب الاتهامات بأنه استخدم استعارات معادية للسامية، على الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها هذه الادعاءات.
وأصر على أنها إشارة إلى رسم كاريكاتوري من الستينيات لديفيد ليفين، الذي رسم الرئيس الأمريكي ليندون جونسون مع ندبة على شكل فيتنام على جذعه أثناء الحرب الدائرة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
رقم : 1089065
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