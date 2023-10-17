الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023 ساعة 12:30

الشيخ قاسم: نؤمن بأنَّ هزيمة “إسرائيل” على طريق الزوال مسارٌ حتمي

الشيخ قاسم: نؤمن بأنَّ هزيمة “إسرائيل” على طريق الزوال مسارٌ حتمي
“1- مشروعهم سحق المقاومة! وكل فلسطيني مقاومة، وكل مسلم عربي وشريف مقاومة، والتاريخ يشهد بسقوط الفرعون والنمرود والأباطرة، وإسرائيل أصغر من ذلك بكثير، ومع حضور المقاومة في الميدان لا بُدَّ أن تنتصر وتنهزم إسرائيل.

2-“أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ”.

نصرُ المقاومة تألَّق من الساعات الأولى لطوفان الأقصى، ونؤمن بأنَّ هزيمة إسرائيل على طريق الزوال مسارٌ حتمي.

3- يطالبون حزب الله بعدم توسيع المعركة، ونطالبهم بإيقاف السبب وهو العدوان والاحتلال، فيردُّون بأنَّ إسرائيل تدافع عن نفسها، وهل قتل الأطفال والنساء والمدنيين وتهديم البيوت دفاعٌ أم جريمة؟!

4- من نتائج طوفان الأقصى: فشلٌ أمني إسرائيلي، وضعفٌ عسكري، وهشاشة في بنية الكيان الغاصب، وحاجةٌ قصوى لدعم أميركي غربي لإطالة أمد الاحتلال.

5- ومن النتائج: انكشاف القيم الحقيقية لأميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بأنها قيم التوحش والجريمة والقتل للإنسان، ولم يعد الغرب قادراً على خداع البشرية بالقيم النبيلة لحقوق الإنسان”.
رقم : 1089067
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
استشهاد نجل اسماعيل هنية في غزة
استشهاد نجل اسماعيل هنية في غزة
الفصائل المقاومة العراقية شكّلت غرفة عمليات مع «حماس»
الفصائل المقاومة العراقية شكّلت غرفة عمليات مع «حماس»
17 تشرين الأول 2023
استشهاد عضو المجلس العسكري في كتائب القسام أيمن نوفل
استشهاد عضو المجلس العسكري في كتائب القسام أيمن نوفل
17 تشرين الأول 2023
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الـ11
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الـ11
17 تشرين الأول 2023
الشيخ قاسم: نؤمن بأنَّ هزيمة “إسرائيل” على طريق الزوال مسارٌ حتمي
الشيخ قاسم: نؤمن بأنَّ هزيمة “إسرائيل” على طريق الزوال مسارٌ حتمي
17 تشرين الأول 2023
الإمام الخامنئي: لن يستطيع أحد أن يوقف المسلمين ومحور المقاومة إذا استمرت جرائم الكيان
الإمام الخامنئي: لن يستطيع أحد أن يوقف المسلمين ومحور المقاومة إذا استمرت جرائم الكيان
17 تشرين الأول 2023
أميرعبداللهيان: تشجيع واشنطن للصهاينة عامل مهم لاستمرار الحرب وتوسيع نطاقها
أميرعبداللهيان: تشجيع واشنطن للصهاينة عامل مهم لاستمرار الحرب وتوسيع نطاقها
17 تشرين الأول 2023
كنعاني: على الصهاينة ألا يستبعدوا أي سيناريو
كنعاني: على الصهاينة ألا يستبعدوا أي سيناريو
17 تشرين الأول 2023
أبو عبيدة: مستعدون لأي توغل بري صهيوني وغزة ستكون مقبرة للغزاة
أبو عبيدة: مستعدون لأي توغل بري صهيوني وغزة ستكون مقبرة للغزاة
16 تشرين الأول 2023
عبداللهيان: قادة المقاومة لن يسمحوا للكيان الصهيوني أن يفعل ما يريد في غزة
عبداللهيان: قادة المقاومة لن يسمحوا للكيان الصهيوني أن يفعل ما يريد في غزة
16 تشرين الأول 2023
اللواء سلامي: الحرب في غزة هي بداية انهيار الكيان الصهيوني
اللواء سلامي: الحرب في غزة هي بداية انهيار الكيان الصهيوني
16 تشرين الأول 2023
رئيسي يحذر من استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني
رئيسي يحذر من استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني
16 تشرين الأول 2023
ولايتي: الجمهورية الإسلامية مستمرة في دعم فلسطين
ولايتي: الجمهورية الإسلامية مستمرة في دعم فلسطين
16 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أمريكا و‘‘إسرائيل‘‘ في مواجهة الصحافة والصحفيين
ما الأسرار التي عرفتها حماس عن ‘‘إسرائيل‘‘؟
عملية طوفان الأقصى والإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية
الجوانب النفسية لعملية ‘‘طوفان الأقصى‘‘ على الجيش الصهيوني