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الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023 ساعة 13:08

حماس: مجازر الاحتلال إجرامٌ لن يكسر عزيمة شعبنا

حماس: مجازر الاحتلال إجرامٌ لن يكسر عزيمة شعبنا
وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، قالت حماس في بيان لها اليوم الثلاثاء: لليوم الحادي عشر، وبدعم أمريكي، يواصل الاحتلال مجازره البشعة وحرب الإبادة الجماعية، بحقّ أهلنا في دير البلح ورفح وخان يونس وفي كل أنحاء قطاع غزة.

وشددت على أن تصعيد الاحتلال وارتكابه المزيد من الجرائم والمجازر البشعة التي يندى لها جبين الإنسانية، ستبقى وصمة عار على جبين داعمي الاحتلال ومؤيّديه من الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية.

وأكدت أنَّ هذه المجازر لن تفلح في كسر إرادة شعبنا، وستتحطّم أهدافه العدوانية أمام صبر شعبنا وبطولته وتلاحمه مع مقاومته الباسلة.

واقترفت قوات الاحتلال صباح اليوم مجازر مروعة في خانيونس ورفح، بقصف أكثر من 10 منازل على رؤوس قاطنيها، ما أدى إلى استشهاد قرابة 100 مواطن وإصابة عشرات آخرين بجروح.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، جراء المحرقة التي يقترفها الاحتلال الصهيوني، إلى 2808 شهداء منهم، 853 طفلاً، حتى مساء أمس.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إن الـ 24 ساعة الماضية شهدت استشهاد 254 مواطناً و562 إصابة، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 2808 شهيداً وإصابة 10850 مواطناً بجراح مختلفة.

وذكر أن 64% من الشهداء هم نساء وأطفال حيث توزعت كالتالي: 936 امرأة و853 طفلاً، في حين بلغ عدد شهداء الطواقم الصحية 37 شهيداً، موزعين بين أطباء ومسعفين وممرضين وغيرهم.
رقم : 1089073
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