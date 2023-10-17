الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023 ساعة 14:29

أميرعبداللهيان: تشجيع واشنطن للصهاينة عامل مهم لاستمرار الحرب وتوسيع نطاقها

أميرعبداللهيان: تشجيع واشنطن للصهاينة عامل مهم لاستمرار الحرب وتوسيع نطاقها
واعتبر أمير عبداللهيان السياسات الأمريكية غير البناءة وتشجيع واشنطن للكيان الصهيوني على تنفيذ المزيد من الهجمات ضد المدنيين في غزة عاملا مهما في استمرار الحرب وتوسيع نطاقها.

وأضاف أمير عبداللهيان: هذا بينما نشهد مظاهرات واسعة النطاق في العالم تنديداً بأفعال وجرائم الكيان الصهيوني ضد المدنيين والنساء والأطفال في غزة.

وأضاف: للأسف، يستشهد في غزة يومياً ما بين 300 إلى 700 مدني، وبسبب حصار غزة وإغلاق الممر الإنساني، لا يمكن إرسال الدواء والغذاء إلى سكان غزة.

بدوره قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في هذه المباحثات إن توسع التوترات في المنطقة أمر خطير للغاية ومن الضروري أن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس. ونحن في الاتحاد الأوروبي نواصل بذل الجهود لوقف الحرب.

وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤكد على فتح الممر الإنساني لمساعدة المدنيين في غزة.

كما أكد بوريل على دور إيران المهم في تخفيف التوترات في المنطقة، وأشار إلى ضرورة حل القضايا القنصلية بين إيران والاتحاد الأوروبي.
رقم : 1089079
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
استشهاد نجل اسماعيل هنية في غزة
استشهاد نجل اسماعيل هنية في غزة
الفصائل المقاومة العراقية شكّلت غرفة عمليات مع «حماس»
الفصائل المقاومة العراقية شكّلت غرفة عمليات مع «حماس»
17 تشرين الأول 2023
استشهاد عضو المجلس العسكري في كتائب القسام أيمن نوفل
استشهاد عضو المجلس العسكري في كتائب القسام أيمن نوفل
17 تشرين الأول 2023
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الـ11
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الـ11
17 تشرين الأول 2023
الشيخ قاسم: نؤمن بأنَّ هزيمة “إسرائيل” على طريق الزوال مسارٌ حتمي
الشيخ قاسم: نؤمن بأنَّ هزيمة “إسرائيل” على طريق الزوال مسارٌ حتمي
17 تشرين الأول 2023
الإمام الخامنئي: لن يستطيع أحد أن يوقف المسلمين ومحور المقاومة إذا استمرت جرائم الكيان
الإمام الخامنئي: لن يستطيع أحد أن يوقف المسلمين ومحور المقاومة إذا استمرت جرائم الكيان
17 تشرين الأول 2023
أميرعبداللهيان: تشجيع واشنطن للصهاينة عامل مهم لاستمرار الحرب وتوسيع نطاقها
أميرعبداللهيان: تشجيع واشنطن للصهاينة عامل مهم لاستمرار الحرب وتوسيع نطاقها
17 تشرين الأول 2023
كنعاني: على الصهاينة ألا يستبعدوا أي سيناريو
كنعاني: على الصهاينة ألا يستبعدوا أي سيناريو
17 تشرين الأول 2023
أبو عبيدة: مستعدون لأي توغل بري صهيوني وغزة ستكون مقبرة للغزاة
أبو عبيدة: مستعدون لأي توغل بري صهيوني وغزة ستكون مقبرة للغزاة
16 تشرين الأول 2023
عبداللهيان: قادة المقاومة لن يسمحوا للكيان الصهيوني أن يفعل ما يريد في غزة
عبداللهيان: قادة المقاومة لن يسمحوا للكيان الصهيوني أن يفعل ما يريد في غزة
16 تشرين الأول 2023
اللواء سلامي: الحرب في غزة هي بداية انهيار الكيان الصهيوني
اللواء سلامي: الحرب في غزة هي بداية انهيار الكيان الصهيوني
16 تشرين الأول 2023
رئيسي يحذر من استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني
رئيسي يحذر من استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني
16 تشرين الأول 2023
ولايتي: الجمهورية الإسلامية مستمرة في دعم فلسطين
ولايتي: الجمهورية الإسلامية مستمرة في دعم فلسطين
16 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أمريكا و‘‘إسرائيل‘‘ في مواجهة الصحافة والصحفيين
ما الأسرار التي عرفتها حماس عن ‘‘إسرائيل‘‘؟
عملية طوفان الأقصى والإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية
الجوانب النفسية لعملية ‘‘طوفان الأقصى‘‘ على الجيش الصهيوني