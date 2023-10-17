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الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023 ساعة 14:33

نفاد المياه بغزة .. حرب تعطيش بقرار صهيوني رسمي

نفاد المياه بغزة .. حرب تعطيش بقرار صهيوني رسمي
ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن لازاريني قوله: إن “مياه الشرب بصدد النفاد، وغزة تواجه الموت”، وفق أسوشيتد برس.

وفي العادة تحصل غزة على إمدادات المياه من مصادر مختلفة، منها محطات لتحلية مياه البحر، وآبار، وخط أنابيب من شركة مكروت الإسرائيلية.

وفي التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قرر وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، فرض حصار شامل على غزة، قائلا: “لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود سيصل للقطاع”.

وتسبب انقطاع الوقود والكهرباء في تعطل تشغيل محطات المياه، وشبكة الصرف الصحي.

وقالت وزارة الداخلية في غزة: إن الاحتلال الإسرائيلي لم يضخ أي لتر من مياه الشرب إلى أي من محافظات القطاع لليوم العاشر، ما دفع المواطنين لشرب مياه غير صالحة، محذرة من أزمة صحية خطيرة تهدد حياة المواطنين.

وتتواصل معاناة سكان غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي في مختلف أنحاء القطاع والأوضاع الإنسانية الصعبة التي نتجت عن انقطاع الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ووقود وطعام ونفاد الأدوية.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد أكثر من 2900 مواطن فلسطيني وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، اضافة الى نزوح جماعي في القطاع.
رقم : 1089080
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