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الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023 ساعة 16:56

المقاومة الإسلامية تصدر بياناً حول عمليات في شمال فلسطين

المقاومة الإسلامية تصدر بياناً حول عمليات في شمال فلسطين
و جاء في البيان : بسم الله الرحمن الرحيم

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

قام مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر هذا اليوم في 17/10/2023 بإستهداف المواقع التالية ‏بالأسلحة المباشرة وهي مواقع زرعيت، الصدح، جل الدير، المالكية و بركة ريشا.‏

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عصرَ هذا اليوم بتاريخ 17 تشرين الأول 2023؛ نقطة تمركزٍ عسكرية لجنود الإحتلال الصهيوني مقابل بلدة راميا عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، بالصواريخ الموجهة وأوقعوا فيها عدداً من الإصابات المؤكدة بين قتيلٍ وجريح.

‎وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم

كذلك نعت المقاومة السلامية الشهيد المجاهد حسين عباس فصاعي "ساجد كربلا" من بلدة كونين جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي.

كذلك نعى حزب الله الشهيد محمود أحمد بيز "كاظم" من بلدة مشغرة في البقاع الغربي.

وقال الحزب في بيان: بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمود أحمد بيز "كاظم" من بلدة مشغرة في البقاع الغربي، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي.
رقم : 1089102
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