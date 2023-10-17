أبرز تطورات "طوفان الأقصى" في يومها الحاي عشر

وارتكب جيش الاحتلال مجزرتين جديدتين في قطاع غزة، راح ضحيتهما أكثر من 50 شهيداً حتى اللحظة، وأكثر من 80 إصابة بين متوسطة وخطيرة بقصف استهدغ منازل المدنيين. وأفادت مصادر إعلامية لوكالة فلسطين اليوم، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلاً لعائلة زعرب غربي رفح، ما أدى لاستشهاد 28 مواطناً وأكثر من 30 إصابة.



وفي خانيونس، أغارت طائرات الاحتلال على أربعة منازل، ما أوقع سبعة وعشرين شهيداً، وأكثر من خمسين إصابة.



وأكدت حركة المقاومة الاسلامية " حماس" أن مجازر الاحتلال في غزة ودير البلح ورفح وخان يونس دليلُ فشلٍ وإجرامٌ لن يكسر عزيمة شعبنا وتلاحمه مع المقاومة.



و قالت حماس في بيان لها اليوم الثلاثاء: لليوم الحادي عشر، وبدعم أمريكي، يواصل الاحتلال مجازره البشعة وحرب الإبادة الجماعية، بحقّ أهلنا في دير البلح ورفح وخان يونس وفي كل أنحاء قطاع غزة.



وشددت على أن تصعيد الاحتلال وارتكابه المزيد من الجرائم والمجازر البشعة التي يندى لها جبين الإنسانية، ستبقى وصمة عار على جبين داعمي الاحتلال ومؤيّديه من الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية.



وأكدت أنَّ هذه المجازر لن تفلح في كسر إرادة شعبنا، وستتحطّم أهدافه العدوانية أمام صبر شعبنا وبطولته وتلاحمه مع مقاومته الباسلة.



واقترفت قوات الاحتلال صباح اليوم مجازر مروعة في خانيونس ورفح، بقصف أكثر من 10 منازل على رؤوس قاطنيها، ما أدى إلى استشهاد قرابة 100 مواطن وإصابة عشرات آخرين بجروح.



وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، جراء المحرقة التي يقترفها الاحتلال الصهيوني، إلى 2808 شهداء منهم، 853 طفلاً، حتى مساء أمس.



وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إن الـ 24 ساعة الماضية شهدت استشهاد 254 مواطناً و562 إصابة، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 2808 شهيداً وإصابة 10850 مواطناً بجراح مختلفة.



وذكر أن 64% من الشهداء هم نساء وأطفال حيث توزعت كالتالي: 936 امرأة و853 طفلاً، في حين بلغ عدد شهداء الطواقم الصحية 37 شهيداً، موزعين بين أطباء ومسعفين وممرضين وغيرهم.



هذا وقال المكتب الاعلامي الحكومي في غزة في تصريح صحفي صادر عنه، إن الاحتلال ارتكب 371 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية التي قصفت منازلها فوق رؤوس قاطنيها دون سابق انذار او تحذير نتج عنها 1981 شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء منذ بداية العدوان على قطاع غزة.



وأوضح المكتب أن أعداد الشهداء تتفاوت في هذه المجازر بين ثلاثة شهداء في أقلها عدداً كالتي كانت في عائلات رضوان وابو الريش وعلوان إلى 42 شهيد في مجزرة عائلة النجار. ولفت إلى أن بعض هذه العائلات قد مسحت فيها الأسرة بالكامل من السجل المدني، مثلما حدث مع أسر من عائلات شهاب والنجار والمقارنة ونوفل والدلو.



وبيّن أنّ هذا العدد الكبير من المجازر في هذه الفترة القليلة زمنياً يظهر مدى وحشيّة وإجرام الاحتلال الإسرائيلي وشدة القصف الذي استهدف أحياء سكنية بالكامل، كما يكشف عن مدى سوء المجتمع الدولي الذي يقف صامتا أمام هذه المجازر للمدنيين العزل الأبرياء.



وجددت كتائب القسام مساء الاثنين، قصف “تل أبيب” برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين. وقصفت كتائب القسام تل أبيب والقدس المحتلة برشقات صاروخية رداً على استهداف المدنيين، بالتزامن مع انعقاد جلسة في الكنيست الصهيوني، ما أجبر نواب الاحتلال على الهرب باتجاه الملاجئ. وتسببت صواريخ القسام في قطع جلسة للكنيست واجتماع أمني كان يحضره وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.



واشار "المركز الفلسطيني للاعلام"، ان سلطات الاحتلال أخلت مبنى الكنيست بعد انطلاق صفارات الإنذار خلال انعقاد جلسة بحضور رئيس الكيان ورئيس وزراء الاحتلال الذي أطلق تهديدات عقيمة في خطابه مدعيا أن هدف عدوانه الغاشم القضاء على حماس. واعترف الاحتلال بإصابة مستوطنة جراء القصف على تل أبيب.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي،إطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان نحو مستعمرة المطلة، بينما رد بقصف تلة الحمامص، المقابلة للمستوطنة الإسرائيلية.



وسبق أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه قتل 4 مسلحين كانوا يحملون عبوة ناسفة خلال محاولتهم التسلل من لبنان إلى منطقة الحدود,بحسب زعمه.



وشهدت الحدود مساء يوم أمس، تصعيدا حيث أعلن حزب الله استهداف خمسة مواقع إسرائيلية بالأسلحة المباشرة والمناسبة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة.



يذكر أن التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل بدأ منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوفه بقصف من لبنان.



وبحسب المعلومات، فإن حزب الله استهدف أحد الأهداف العسكرية في مستعمرة المطلة بصاروخ موجه.



وذكرت قناة المنار اللبنانية أنه تم قصف هدف داخل مستعمرة المطلة مقابل بلدة كفركلا واندلاع النيران بأحد الأهداف، مبينة أن الجيش الإسرائيلي يقصف تلة الحمامص مقابل المستوطنة المطلة.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية في منشور على منصة X، تم حذفه لاحقا، إن القذيفة التي أطلقت من لبنان على المطلة أدت إلى إصابة شخصين بجروح متوسطة.









وأعلن حزب الله اللبناني أعلن أنه هاجم أمس 5 مواقع إسرائيلية، وقال إنه استهدف مركزا لجيش الاحتلال في مستوطنة شتولا بالصواريخ الموجهة، وإن الهجوم أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين الجنود الإسرائيليين.‏



يشار إلى أن آخر حصيلة رسمية معلنة عن القتلى الصهاينة بلغت 1500 قتيل و4000 ريح، منهم 26 بحالة حرجة، و313 خطيرة، منذ بداية المعركة.



وبدأت كتائب القسام، معركة طوفان الأقصى التي أعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف عنها، فجر السبت (السابع من أكتوبر) بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة وقتل وأسر عدد كبير من جنود العدو.



ومنذ انطلاق المعركة، تمكن مجاهدو القسام من اقتحام عدد من مغتصبات ومواقع العدو وقتل وأسر عدد من جنوده، واعترف العدو (في حصيلة غير نهائية) بسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى في صفوفه.



من جهته أعلن جيش الاحتلال شن عدوان انتقامي على المدنيين في قطاع غزة بعد فشله في مواجهة المقاومين، مطلقا عدوانا غاشما أطلق عليه “عملية السيوف الحديدية”.