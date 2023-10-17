الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023 ساعة 18:12

وزير خارجية لبنان: 'الاحتلال' يصب 'الزيت على النار'

وزير خارجية لبنان:
قال بو حبيب، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة بيروت، "لسنا دعاة حرب ونرغب بتحقيق الاستقرار"، مشددا على أن "الاعتداءات الإسرائيلية على حدودنا الجنوبية هي خرق للقرار 1701 (الأممي)".

واعتبر بو حبيب أنه "لا يوجد سلام ولا أمان دون حل سياسي عادل وشامل وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية".

وجدد وزير الخارجية اللبناني الدعوة إلى "الضغط الدولي على إسرائيل لوقف الحرب والعودة إلى التفاوض".

يشار الى انه، في أغسطس/ آب 2006، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1701 انتهت بموجبه معارك استمرت 33 يوما بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" فيما عرف بـ"حرب تموز" على لبنان، ونص على نشر 15 ألف جندي لقوات حفظ السلام الدولية "يونيفيل" على الحدود المشتركة.
رقم : 1089122
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الفصائل المقاومة العراقية شكّلت غرفة عمليات مع «حماس»
الفصائل المقاومة العراقية شكّلت غرفة عمليات مع «حماس»
استشهاد عضو المجلس العسكري في كتائب القسام أيمن نوفل
استشهاد عضو المجلس العسكري في كتائب القسام أيمن نوفل
17 تشرين الأول 2023
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الـ11
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الـ11
17 تشرين الأول 2023
الشيخ قاسم: نؤمن بأنَّ هزيمة “إسرائيل” على طريق الزوال مسارٌ حتمي
الشيخ قاسم: نؤمن بأنَّ هزيمة “إسرائيل” على طريق الزوال مسارٌ حتمي
17 تشرين الأول 2023
الإمام الخامنئي: لن يستطيع أحد أن يوقف المسلمين ومحور المقاومة إذا استمرت جرائم الكيان
الإمام الخامنئي: لن يستطيع أحد أن يوقف المسلمين ومحور المقاومة إذا استمرت جرائم الكيان
17 تشرين الأول 2023
أميرعبداللهيان: تشجيع واشنطن للصهاينة عامل مهم لاستمرار الحرب وتوسيع نطاقها
أميرعبداللهيان: تشجيع واشنطن للصهاينة عامل مهم لاستمرار الحرب وتوسيع نطاقها
17 تشرين الأول 2023
كنعاني: على الصهاينة ألا يستبعدوا أي سيناريو
كنعاني: على الصهاينة ألا يستبعدوا أي سيناريو
17 تشرين الأول 2023
أبو عبيدة: مستعدون لأي توغل بري صهيوني وغزة ستكون مقبرة للغزاة
أبو عبيدة: مستعدون لأي توغل بري صهيوني وغزة ستكون مقبرة للغزاة
16 تشرين الأول 2023
عبداللهيان: قادة المقاومة لن يسمحوا للكيان الصهيوني أن يفعل ما يريد في غزة
عبداللهيان: قادة المقاومة لن يسمحوا للكيان الصهيوني أن يفعل ما يريد في غزة
16 تشرين الأول 2023
اللواء سلامي: الحرب في غزة هي بداية انهيار الكيان الصهيوني
اللواء سلامي: الحرب في غزة هي بداية انهيار الكيان الصهيوني
16 تشرين الأول 2023
رئيسي يحذر من استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني
رئيسي يحذر من استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني
16 تشرين الأول 2023
ولايتي: الجمهورية الإسلامية مستمرة في دعم فلسطين
ولايتي: الجمهورية الإسلامية مستمرة في دعم فلسطين
16 تشرين الأول 2023
لماذا إعتبر بايدن فكرة إحتلال غزة "خطأ فادحاً"؟
لماذا إعتبر بايدن فكرة إحتلال غزة "خطأ فادحاً"؟
16 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أمريكا و‘‘إسرائيل‘‘ في مواجهة الصحافة والصحفيين
ما الأسرار التي عرفتها حماس عن ‘‘إسرائيل‘‘؟
عملية طوفان الأقصى والإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية
الجوانب النفسية لعملية ‘‘طوفان الأقصى‘‘ على الجيش الصهيوني