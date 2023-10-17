الفصائل المقاومة العراقية شكّلت غرفة عمليات مع «حماس»

وتداول ناشطون مقربون من الفصائل العراقية صوراً لقيادات ميدانية من الأراضي اللبنانية، كان من بينها صورة لقائد فصيل «كتائب سيد الشهداء» أبو آلاء الولائي، قيل إنها على الحدود اللبنانية.



وكشف تقرير لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، عن أن قادة المجموعات المسلحة سافروا بشكل متواتر إلى سوريا ولبنان رفقة مجموعة مسلحين ولا تبدو مهمتهم قتالية، بل للاستطلاع والمتابعة بالتنسيق مع مجموعات من هذين البلدين عند مواقع حدودية.



وقال القيادي العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن فصائل المقاومة في العراق وسوريا ولبنان انخرطت في غرفة عمليات مشتركة مع «حماس»، وإن المعلومات الميدانية تتدفق منذ أيام بانتظام إلى هذه الغرفة، وتابع: «نشعر بأن شيئاً ما سيحدث قريباً».

ووفقاً لمعلومات «الشرق الأوسط»، فإن ضباطاً إيرانيين انخرطوا في تنظيم أعمال غرفة العمليات مع قيادات محلية من العراق وسوريا ولبنان.



وبحسب القيادي الميداني، فإن الاتصالات بين جميع الفصائل وإيران أصبحت أكثر كثافة خلال الساعات الماضية، بعد تمركز مجموعات في مناطق مختلفة قرب الحدود، لكنه استبعد سيناريو المواجهة التقليدية مع الإسرائيليين في حال نفذوا هجومهم البري.



وقال القيادي، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن «إسرائيل أرجأت الهجوم البري لأنها أدركت أن (حماس) ليست وحدها في هذه المعركة».



غير أن قياديَّين من حركة «بدر» و«عصائب أهل الحق»، أكدا «تحرك الفصائل العراقية في الجبهة الممتدة بين لبنان وسوريا»، وأشار أحدهما إلى أن «كل شيء يحدث الآن في تلك المنطقة وفق خطة وضعتها إيران ويشرف عليها حزب الله اللبناني».



في السياق نفسه، أجرى الشيخ أكرم الكعبي، أمين حركة النجباء في العراق، اتصالاً هاتفياً مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية.



وقال هنية، بحسب بيان صحافي، إن «(حماس) تشعر بالفخر إزاء الحضور العراقي الكبير الذي يشكل رسالة قوية للفلسطينيين والمقاومة»، بينما أكد الكعبي، أن «الحركة تقف مع (حماس) بكل عديدها وسلاحها».



وتكرر شخصيات عراقية مقربة من فصائل المقاومة حديثاً عن «خطة للرد على هجوم إسرائيل»، لكن من دون تفاصيل محددة، بينما يتداولون تخمينات متباينة عن شكل وحجم الرد.



وقال القيادي العراقي إن «الفصائل العراقية لا تعرف كيف سيتم الرد (…) إيران هي من تحدد ذلك، وهي تواصل داخل غرفة العمليات مع حزب الله و(حماس)، لكن ما نسمعه أن العملية ستكون غير تقليدية».



وقالت صحيفة «الشرق الأوسط» التي تمولها السعودية، أنها حصلت على معلومات تفيد بأن الفصائل العراقية تلقت رسائل من الإيرانيين بشأن الوضع في قطاع غزة، أفادت غالبيتها بأن التدخل المباشر يعتمد على اتساع رقعة الحرب ومشاركة أطراف أكثر، وأن الأوامر سترد من إيران حصراً.