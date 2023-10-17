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الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023 ساعة 19:02

لوكاشينكو لنائب الرئيس الإيراني: علينا أن نقاوم الغرب معا

لوكاشينكو لنائب الرئيس الإيراني: علينا أن نقاوم الغرب معا
وبحسب وكالتي أنباء سبوتنيك وبيتا، قال لوكاشينكو، خلال اللقاء مع محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، اليوم الثلاثاء في مينسك: أن الغرب يوجه رأس الحربة في حرب الشرق الأوسط ضد إيران لذا يتوجب على طهران ومينسك أن تتعاونا بشكل أوثق لمواجهة هجمات الغرب.

وأشار إلى العقوبات المفروضة على إيران وبيلاروسيا ، وأضاف: الضغط على بلدنا غير مسبوق، لكنكم تعلمتم بالفعل مقاومة هذه الضغوط إلى حد ما، وتجربتكم قيمة بالنسبة لنا.

وتابع رئيس بيلاروسيا: ما أدهشني هو أنه خلال هذه الإجراءات (العقوبات) الواسعة، لم تخفض إيران مستوى تطورها، بل على العكس، زادته بشكل كبير.

وقال لوكاشينكو: بناء على تجربة العلاقات وسنوات عديدة من التعاون مع طهران، أستطيع أن أؤكد أن المؤسسات الحكومية في إيران وبيلاروسيا يجب أن تعمل بشكل أسرع.

وفي جزء آخر من كلمته، والذي يتعلق بالتعاون بين الجانبين، أكد أنه إذا اتفق الجانبان على شيء ما، فيجب تنفيذه في الوقت المحدد.

وأضاف رئيس بيلاروسيا: القضية الأهم بالنسبة لنا هي الوقت، وليس العقوبات والضغوط. يجب ألا نضيع الوقت.

وفي هذا اللقاء اعتبر محمد مخبر القضايا المتعلقة بالمعاملات المصرفية وإصدار التأشيرات وشركات الطيران المباشرة ثلاث قضايا مهمة في دفع الاتفاقيات بین البلدين وأكد على أهمية حلها.

وفي الوقت الذي أدان مخبر فيه الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، طلب النائب الأول للرئيس الإيراني أيضا من رئيس بيلاروسيا العمل جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني المضطهد لوقف جرائم الحرب هذه في الأراضي المحتلة.
رقم : 1089131
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