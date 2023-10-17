قمة رباعية في الأردن لبحث تطورات الأوضاع في غزة

أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم الثلاثاء أن الملك عبد الله الثاني سيعقد قمة رباعية في عمان غدا الأربعاء يشارك فيها كل من الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.



وذكر الديوان الملكي في بيان مقتضب أن القمة ستبحث "التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع".



هذا وفي وقت سابق اليوم، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي سيزور [إسرائيل] غدا ثم الأردن، حيث سيلتقي مع الملك عبد الله والسيسي وعباس.



وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن سيبحث في الأردن الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في غزة.